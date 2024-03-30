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Hollanda'da rehine krizi sona erdi

Hollanda Ede'de bir evde rehin alınan kişileri kurtarmak için polis 160 evi tamamen boşalttı.

30 Mart 2024 Cumartesi 16:08
Hollanda'da rehine krizi sona erdi






Hollanda'da rehine krizi sona erdi



Hollanda polisi, bugün Ede kentinde meydana gelen rehine krizinde, bir kişinin gözaltına alındığını ve son rehinenin de serbest kaldığını açıkladı. Saldırganın yakalandığı ancak olayın terör bağlantısı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yok.


Hollanda polisi açıklamasında “Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz. Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok” dedi.

HOLLANDA'DAKİ REHİNE KRİZİNDE 3 REHİNE SERBEST

Hollanda’nın Ede kentinde devam eden rehine krizinde polis, 3 rehinenin serbest kaldığını duyurdu. 

Hollanda’nın Ede kentinde polis, kafede bulunan 'çok sayıda kişinin' rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurmuş ve olayın terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını açıklamıştı. Polis rehine kriziyle ilgili yaptığı son açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Az önce son rehine de serbest bırakıldı. Bir kişi gözaltına alındı.

Rehine durumu sona ermiştir. Şu anda güvenlik ve cezai soruşturma bağlamında tesis içinde ve çevresinde araştırmalar yürütüyoruz. Zaman alacaktır.”
 

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HollandaRehineRehine Krizi
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