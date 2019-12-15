İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı



Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı Jersey Adası'nda süt besiciliği yapan Becky Houze, yaklaşan noel için ineklerine kazak hediye etti. İngiltere'ye bağlı Manş takım adaları sisteminde yer alan Jersey, yaklaşan yeni yıl öncesi sosyal medyaya yansıyan görüntülerle dünyanın en çok ilgi çeken adası haline geldi.

JERSEY ADASI NEREDE?

Jersey Adası'nda inekleriyle süt besiciliği yapan Becky Houze, yeni yıla girerken onları unutmadı. İneklerine noel temalı kazak hediye eden Becky, kendisi de aynı desenden kazak giydi.

AİLESİ 4 KUŞAKTIR ÇİFTÇİLİK YAPIYOR

Üniversite mezunu Becky, 4 kuşaktır çiftçilik bir yapan ailenin üyesi. Becky çiftliğinde yaptığı çalışmalarını ve hayvanlarla olan ilişkisini gösteren

fotoğrafları Instagram'dan düzenli olarak paylaşıyor.

