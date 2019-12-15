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İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı

Türkiye'de kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik şiddet haberlerinden bunaldınız mı? Nefes aldıran haber İngiltere'ye bağlı Jersey Adası'ndan geldi..

15 Aralık 2019 Pazar 07:58
İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı

İneklerine yeni yıl hediyesi aldı, çocukları gibi baktı


Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı Jersey Adası'nda süt besiciliği yapan Becky Houze, yaklaşan noel için ineklerine kazak hediye etti. İngiltere'ye bağlı Manş takım adaları sisteminde yer alan Jersey, yaklaşan yeni yıl öncesi sosyal medyaya yansıyan görüntülerle dünyanın en çok ilgi çeken adası haline geldi.

JERSEY ADASI NEREDE?

Jersey Adası'nda inekleriyle süt besiciliği yapan Becky Houze, yeni yıla girerken onları unutmadı. İneklerine noel temalı kazak hediye eden Becky, kendisi de aynı desenden kazak giydi.

AİLESİ 4 KUŞAKTIR ÇİFTÇİLİK YAPIYOR

Üniversite mezunu Becky, 4 kuşaktır çiftçilik bir yapan ailenin üyesi. Becky çiftliğinde yaptığı çalışmalarını ve hayvanlarla olan ilişkisini gösteren
fotoğrafları Instagram'dan düzenli olarak paylaşıyor.
 

Son Güncelleme: 15.12.2019 08:19
Anahtar Kelimeler:
Jersey AdasıManş Takım AdalarıManş Denizi
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