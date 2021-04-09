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İngiltere yasta | Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Prens Philip'in bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde yaşamını kaybettiği belirtildi.

09 Nisan 2021 Cuma 15:57
İngiltere yasta | Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere yasta | Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra resmen yasa büründü. Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefat etti bugün saraya asılan bir ilanla tüm dünyaya duyruldu. 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip geçtiğimiz Şubat ayında bir dizi sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmüştü.


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Kraliçe Elizabeth ile yas tutuyoruz, Prens Philip sayısız gence ilham verdi" açıklamasında bulundu.
Prens Philip, 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart'ta tedavisi tamamlanmıştı.

Prens Philip'in hayatı

10 Haziran 1921'de dünya gelen Philip'e doğumunda Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanı verildi.

Yunanistan'da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere'deki eğitimlerinin ardından 1939'da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanmasına katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934'te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip'in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947'deki nişan töreni öncesi Danimarka ve Yunanistan Prensi unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten'i aldı. İkili, 20 Kasım 1947'de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu unvanları verildi. Elizabeth 1952'de Kraliçe olurken, Philip de komutan rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957'de İngiliz Prensi unvanını aldı.

Çiftin, Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth'i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse orada bulundu.

Gelenekçiliği dolaysıyla Avrupa'da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800'den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji, vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.

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İNGİLTEREKralicePrens Philip
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