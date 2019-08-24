Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97149
ALTIN
282.750
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0778
EURO
6.3899

İran tankeri, Türkiye'ye dümen kırdı

Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri rotasını Türkiye'ye çevirdi. Yunanistan'dan teknik yardım almak için bu ülmeye doğru yönelen tankere, Atina olumsuz cevap vermişti.

İran tankeri, Türkiye'ye dümen kırdı

Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri rotasını Türkiye'ye çevirdi. Yunanistan'dan teknik yardım almak için bu ülmeye doğru yönelen tankere, Atina olumsuz cevap vermişti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:53
İran tankeri, Türkiye'ye dümen kırdı

İran tankeri, Türkiye'ye dümen kırdı


İran ile ABD ve İngiltere arasında devam eden Tanker savaşlarının sembolü haline gelen Adrian Darya adlı İran tankeri rotasını Türkiye'ye çevirdi...

Batılı ülkelerle İran arasında devam eden tanker krizinde sıcak gelişme. Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri rotasını Türkiye'ye çevirdi. Yunanistan'dan teknik yardım almak için bu ülmeye doğru yönelen tankere, Atina olumsuz cevap vermişti.

ABD ile İran arasındaki çatışmanın merkezinde bulunan Cebelitarık'ın el koyduğu İranlı petrol tankeri, serbest bırakıldıktan sonra yardım almak için Yunanistan'a yönelmişti. Ancak Yunanistan hükümeti yeni ismi "Adrian Darya" olan İran bandıralı gemiye yardım etmeyeceklerini duyurmuştu. Kamuya açık yayınlanan gemi radarlarına göre, İran bandıralı gemi rotasını bu sefer Türkiye'ye doğru çevirdi. MarineTraffic isimli gemi takip sistemi, geminin 31 Ağustos'ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaştı.

Cebelitarık yönetimi, eskiden Grace 1 olarak adlandırılan Adrian Darya gemisine, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı olarak İran petrolünü Suriye'ye taşıdığı şüphesiyle Ağustos ayının ortalarında el koymuştu. Gemi, beş hafta süren bir duruşma sonrasında serbest bırakıldı.

ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Adrian DaryaCebelitarıkIran Tankeri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu
İdlip'te Rusya çatışmalara katıldığını duyurdu
Almanya'yı karıştıran sahte kadın polis Türk çıktı
Almanya'yı karıştıran sahte kadın polis Türk çıktı
Zengin sapığın ölümü Amerika'yı karıştırdı
Zengin sapığın ölümü Amerika'yı karıştırdı
Afrika'da Türk Altın şirketi şantiyesi ateşe verildi
Afrika'da Türk Altın şirketi şantiyesi ateşe verildi
Hostes, el bagajına uzanıp yolcularla sosyal medya yıkıldı
Hostes, el bagajına uzanıp yolcularla sosyal medya yıkıldı
Köprüde kahve pişiren turisti kentten kovdular
Köprüde kahve pişiren turisti kentten kovdular
Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı
Yunanistan'da deprem, komşu 5.5 ile sarsıldı
Japonlar şokta, ünlü animasyon stüdyosu kundaklandı 33 ölü var 
Japonlar şokta, ünlü animasyon stüdyosu kundaklandı 33 ölü var 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort