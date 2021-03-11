İsrail'den üst düzey ilk açıklama | Türkiye ile görüşüyoruz





TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Ortadoğu, Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleri ile yürütülen diplomasi trafiği son günlerde daha da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ın "Mısır ile yeni bir sayfa açabiliriz" sözlerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz'in daha temiz olması için yürütülen çalışmalarla ilgili soruya cevap verirken bölge ülkeleri ile yürütülen görüşmelere değindi.

Binyamin Netanyahu Doğu Akdeniz'in güvenlik ve temiz tutulması için Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ile görüştüklerini söylerken, cümlesinin son bölümüne 'Türkiye ile de görüşüyoruz" sözlerini ekledi. Kapalı salon toplantısında gülüşmeler üzerine Başbakan Netanyahu "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir. Zararı yok" dedi.

Ankara kulislerinde son bir kaç aydır İsrail ve Mısır ile alt düzey temasların yürütüldüğüne dair bilgiler basında sık sık yer alıyordu.

Habertürk Yazarı Çetiner Çetin geçtiğimiz günlerde bölgede Nisan ve Mayıs aylarında daha üst düzey görüşmelerin olabileceğini, Cumhurbaşkanlığı'nın özel temsilci atayabileceğini söylemişti. Haber: Rafael Sadi