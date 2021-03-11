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İsrail'den üst düzey ilk açıklama | Türkiye ile görüşüyoruz

Türkiye'nin Ortadoğu'daki diplomasi trafiği konusunda bölge ülkelerinden en üst düzey açıklama İsrail'den geldi. İsrail Başbakanı Netahyahu 'Türkiye ile görüşüyoruz' dedi.

11 Mart 2021 Perşembe 11:33
İsrail'den üst düzey ilk açıklama | Türkiye ile görüşüyoruz

İsrail'den üst düzey ilk açıklama | Türkiye ile görüşüyoruz


 

Ortadoğu, Akdeniz ve Doğu Akdeniz'de bölge ülkeleri ile yürütülen diplomasi trafiği son günlerde daha da hızlandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Mısır ile yeni bir sayfa açabiliriz" sözlerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz'in daha temiz olması için yürütülen çalışmalarla ilgili soruya cevap verirken bölge ülkeleri ile yürütülen görüşmelere değindi.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞÜYORUZ

Binyamin Netanyahu Doğu Akdeniz'in güvenlik ve temiz tutulması için Mısır, Kıbrıs Rum kesimi ile görüştüklerini söylerken, cümlesinin son bölümüne 'Türkiye ile de görüşüyoruz" sözlerini ekledi. Kapalı salon toplantısında gülüşmeler üzerine Başbakan Netanyahu "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir. Zararı yok" dedi.

Ankara kulislerinde son bir kaç aydır İsrail ve Mısır ile alt düzey temasların yürütüldüğüne dair bilgiler basında sık sık yer alıyordu.  
Habertürk Yazarı Çetiner Çetin geçtiğimiz günlerde bölgede Nisan ve Mayıs aylarında daha üst düzey görüşmelerin olabileceğini, Cumhurbaşkanlığı'nın özel temsilci atayabileceğini söylemişti. Haber: Rafael Sadi

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İsrailTürkiye
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