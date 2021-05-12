İsrail füzeleri binaları vuruyor, 13'ü çocuk 56 ölü var





Dünya'nın gözü önünde Gazze'de yeni bir trajedi yaşanıyor. İslam alemi mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlamaya hazırlanırken Gazze topyekün İsrail saldırısı altında. Filistinli gruplara yönelik İsrail'in karadan ve havadan yürüttüğü saldırılar bugün yeni bir boyut kazandı. Bu arada Filistinli bir gencin dövülerek öldürüldüğü Lid kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



İsrail bütün dünyanın gözü önünde Filistin’e zulmetmeye devam ediyor. Son günlerde gerçekleştirilen saldırılarda aralarında 10 çocuğun olduğu 32 Filistin vatandaşı yaşamını kaybetti. Bu sayı akşam saat 19.00'da 13'ü çocuk 56'ya çıktı. İsaril ölenlerden 16'sının Hamas'ın üst düzey yöneticisi olduğu iddia ediyor. Hamas, Aşkelon, Aşdod başta olmak üzere çok sayıda yerleşim birimine yüzlerce roket fırlattı. İsrail'in bu saldırıların ardından Gazze'nin şehir merkezinde bulunan yüksek katlı binaları hedef aldı. İki ayrı yüksek katlı bina bombalamanın ardından büyük bir gürültüyle yıkılırken, binaların tepesinde bulunan TV vericilerinin de parçalanarak çevreye savruldu. Binalarda sivillerin bulunup bulunmadığı henüz belli değil.



İsrail'in saldırısının ardından, bombalanan yerlerde can kaybı ve yaralılar hakkında Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapması bekleniyor.

Güvenlik kaynaklara, israil ordusunun Gazze'ye bir kara harekatı hazırlığı yaptığını duyurdu.

‘KONUTLARIN BOMBALARNMASI SAVAŞ SUÇU’

Öte yandan Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, konut kulelerinin bombalanması ve sivillere karşı işgal güçlerinin işlediği suçların sürdürülmesini kınadı.

Bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, konut kulelerinin ve oralardaki basın kurumlarının hedef alınmasının birleşik savaş suçu olduğunu duyurdu.

Bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu kurumların hedef alınması konusunda işgal güçlerinin dizginlenmesine ilişkin sorumluluklarını taşıması istendi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Endonezya Hastanesi'nin çevresini hedef almasını, masum insanları hedef alıp onların tedavi almasını engellemesini "çifte suç" olarak niteledi.

Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü, İsrail'in Doğu Kudüs'te uyguladığı şiddete tepki gösterdi. Neturei Karta olarak bilinen Örgütün Sözcüsü Haham Dovid Feldman, "Ne yazık ki bu, 70 yıldır devam eden olaylarla aynı kalıba sahip ve çok özdeş. Bu insanların bu şekilde kabul edilemez delice yaklaşımlarına kimse şaşmamalı" diyor.

20 YILDA 2118 ÇOCUK

Uluslararası Çocuk Savunması’nın (Defense for Chidren International) istatistiklerine göre 2000-2020 yılları arasında İsrail saldırıları sonucu 2118 çocuk hayatını kaybetti.

Söz konusu yıllar arasında en fazla kayıp 2014 yılında 546 çocuk ile yaşanırken, 2014’te 380 çocuk İsrail hava saldırılarında, 9 çocuk çatışmalarda, 150 çocuk suikast girişimlerinde, 5 çocuk rastgele ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. İki çocuk da diğer sebeplerden yaşamını yitirdi.

2020 yılında Pandemi dolayısıyla İsrail’in Filistin’e olan saldırıları azaldı. Geçen sene İsrail’in saldırıları sonucunda Filistin’de yine de 6 çocuk hayatını kaybetti.