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İsrail, İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı | Hemen ayrılın

İran Devrim Muhafızları yöneticilerinden Hassan Sayih Khodaei'nin öldürülmesinin ardından, İsrail vatandaşlarını terör saldırısına karşı uyardı.

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:01
İsrail, İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı | Hemen ayrılın

İsrail, İstanbul'daki vatandaşlarını uyardı | Hemen ayrılın


İsrail, özellikle İstanbul’da bulunan vatandaşlarını acil koduyla uyardı. İsrail vatandaşlarını hedef alan terör saldırısı şüphesi üzerine böyle bir uyarının yayınlandığı duyruldu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İstanbul’daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısı yaptı.

İsrail, Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik yeni bir seyahat uyarısı yaptı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu. Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir” denmişti.

Son Güncelleme: 13.06.2022 16:53
Anahtar Kelimeler:
UyarıİsrailHizbullahİran
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