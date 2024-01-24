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İsveç'in NATO üyeliğine Meclis'ten onay çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda İsveç'in NATO üyeliğine asla onay vermeyeceği sözleri bugün TBMM oturumunda tarih oldu.

24 Ocak 2024 Çarşamba 19:03
İsveç'in NATO üyeliğine Meclis'ten onay çıktı






İsveç'in NATO üyeliğine Meclis'ten onay çıktı



Önceki gün İsveç'in NATO içinde düzenlenen tatbikata katılacağı haberlerinin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi de bugün bu ülkenin tam üyeliğine onay verdi. Önce tatbikat, ardından gelen Ankara onayı NATO başkentlerinde yankı bulurken, Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği F-16 savaş uçaklarının akibeti ise henüz belli değil.

CHP'Lİ VEKİL HAYIR OYU VERDİ

İsveç'in NATO'ya katılımı oylamasında 'hayır' oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Milletvekili İzzet Akbulut, "110 vekilin katılmadığı, 17 vekilin evet oyu verdiği NATO oylamasında CHP evet vermiş sayılmaz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu’nda İsveç’in Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287’sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife ‘ret’ oyu verirken, 4 milletvekili ‘çekimser’ oy kullandı.

İsveç’in NATO’ya katılımı oylamasında CHP’den tek ‘hayır’ oyu veren Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ise ilginç bir açıklamada bulundu.


CGTN Türk’te yer alan habere göre, Akbulut şu ifadeleri kullandı:

110 vekilin katılmadığı, 17 vekilin evet oyu verdiği NATO oylamasında CHP evet vermiş sayılmaz. Bu karar CHP’yi bağlamaz. ABD’nin güdümüne girmiş NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. ABD, bölgedeki PKK ve tüm terör örgütlerini desteklemektedir. Onun başını çektiği NATO, Türkiye’ye bir hayır sağlamaz.”

Akbulut konuşmasını, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, yaşasın tam bağımsız Türkiye” sözleriyle bitirdi.

BAŞARIR "TUTARSUZLIK YOK" DEDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantsında, partisinin İsveç'le ilgili oylamada verdiği "evet" kararına ilişkin “Geçmişte de bu şekilde verdiğimiz oylar var burada bir tutarsızlık yok. Ama terörle ilgili bir bildiriyi, ülkeyi bu hale getiren  ayda 33 askerimizi şehit verir hale geldik. İktidarın o bildirisini imzalamamak, uluslararası bir tavırla kıyaslanmasını anlamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NATO
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