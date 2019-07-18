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Japonlar şokta, ünlü animasyon stüdyosu kundaklandı 33 ölü var 

Japonya son yılların en büyük kundakçı saldırısının şokunu yaşıyor. 33 kişinin can verdiği olayın merkezi, dünyaca ünlü Kyoto Animasyon binası. Polis kundakçı saldırganın yakalandığını duyurdu.

Japonlar şokta, ünlü animasyon stüdyosu kundaklandı 33 ölü var 

Japonya son yılların en büyük kundakçı saldırısının şokunu yaşıyor. 33 kişinin can verdiği olayın merkezi, dünyaca ünlü Kyoto Animasyon binası. Polis kundakçı saldırganın yakalandığını duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:53
Japonlar şokta, ünlü animasyon stüdyosu kundaklandı 33 ölü var 

Japonlar şokta, ünlü animasyon stüdyosu kundaklandı 33 ölü var 


Dünyanın en sakin ülkelerinden Japonya'da bir animasyon stüdyosunun kundaklanarak yakılması sonucu en az 33 kişinin can verdi. Ülke şokta, kundakçı kendi döktüğü benzinle üzerinde yanıklarla yakalandı...

Dünyaca ünlü Japon animasyon stüdyosu Kyoto'da, sabah saatlerinde başlayan yangınla adeta can pazarına döndü. Üç katlı binanın birinci stüdyosunda başlayan yangın, kısa sürede tüm binaya yayıldı. Kyoto polisi yangının kundaklama sonucu çıktığını duyurdu. Polis kaynakları korkunç yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiği, 36 kişinin yaralandığı açıkladı.

Polis, Japonya'da bulunan Kyoto Animasyon'un 3 katlı binasında başlayan ve çok sayıda kişinin ölümü ile yaralandığı bilgisi gelen yangının başlamasına neden olan bir erkeği benzin döktüğü gerekçesiyle şüpheli olarak gözaltına aldı. Kundaklama girişiminde yaralanan 41 yaşındaki erkek hastaneye götürüldü.

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği, 36 kişinin yaralandığı açıklandı.

OLAY YERİNDE BIÇAKLAR BULUNDU


İtfaiye kaynakları yaptıkları ilk açıklamada yangında en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, duyururken bu sayı daha sonra 33'e yükseldi. Polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi. 

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor. Tahliye edilenler arasında grafik editörleri de bulunuyor.

Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.

Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda animasyon filmi ve dizileriyle tanınıyor.

JAPONYA BAŞBAKANI: KORKUNÇ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de Kyoto'daki kundaklamayla ilgili açıklama yaparak, "Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar korkunç, kurbanların yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Kyoto AnimasyonJaponyaKundakçıAnimasyonKyoto
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