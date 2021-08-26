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Kabil'de bombalı saldırı | 60 ölü var, saldırının hedefi ABD askerleri

Afganistan Kabil Havalimanı'nın hemen dışında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre yabancı askerlerin de içinde bulunduğu en az 50 ölü var. Saldırıda 10 Amerikan deniz piyadesinin öldüğü bildiriliyor

26 Ağustos 2021 Perşembe 17:21
Kabil'de bombalı saldırı | 60 ölü var, saldırının hedefi ABD askerleri

Kabil'de bombalı saldırı | Havalimanı'nda 60 ölü var 



Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi. Yerel basına göre en az 13 kişi öldügünü duyurdu. Ancak Kabil'den canlı yayın yapan Habertürk programcısı gazeteci Mehmet Akif Ersoy, akşam saat 19.30'da patlamada en az Ölü sayısı 50 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını bu sayıların artabileceğini söyledi. 
MSB açıklamasında, "İki patlama oldu. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

İkinci bombalı saldırı ile birlikte ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Terör örgütü İŞİD üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda yaralı sayısının 140'a yükseldiği açıklandı. Bu arada Kabil'de gece üçüncü bir bombalı saldırı daha düzenlendi.

ABD MEDYASI: 10 AMERİKAN ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ 

ABD medyası ise Kabil Havalimanındaki patlamada 4 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Kabil'deki saldırıda ölen Amerikan askerleri olduğunu doğruluyoruz" açıklamasını yaptı. ABD yayın kuruluşu FOX News en az 10 deniz piyadesinin öldüğünü iddia etti.

ABD'li bir yetkili, patlamanın, DEAŞ'lı bombacının eylemi olduğunu aktardı.

PATLAMADA 10 KİŞİ ÖLDÜ AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Afganistan'da Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama meydana geldi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlama nedeniyle en az 10 ölü, onlarca yaralının olduğu belirtiliyor. Yaralıların arasında 3 ABD'li askerin de olduğu açıklandı. ABD'li bir yetkili, ilk gelen bilgiye göre patlamanın bir canlı bomba eylemi olabileceğini bildirdi. İlk patlamanın ardından ikinci bir bombalı saldırının düzenlediği açıklandı.


MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: BİRLİĞİMİZDE HERHANGİ BİR HASAR, ZAYİAT YOKTUR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kabil'deki patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi. 

TERÖR SALDIRISI UYARISI

ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya Kabil Havalimanı'nda yüksek bir terör saldırısı tehdidi olduğunu belirterek vatandaşlarını bölgeden uzak durmaları konusunda uyarmıştı.

Uyarının nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı, ancak İngiltere Savunma Bakanlığı, daha önce DAEŞ’e bağlı bir grup olan DAEŞ-Horasan grubunun intihar saldırısı yapma ihtimali olduğunu bildirmişti.

Son Güncelleme: 26.08.2021 22:08
Anahtar Kelimeler:
KabilPatlama
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