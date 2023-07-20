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Kaçak sığınmacılar için yüzen cezaevi yaptılar

Türkiye'nin son 10 yıldır yüzleştiği düzensiz kaçak sığınmacılar Avrupa ülkelerinin de en büyük meselesi haline geldi. İngiltere kaçak sığınmacılar için yüzer cezaevi yaptı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 20:00
Kaçak sığınmacılar için yüzen cezaevi yaptılar


Kaçak sığınmacılar için yüzen cezaevi yaptılar

Sınırlardan kaçak yollarla Türk topraklarına giren milyonlarca sığınmacı büyük kentlerde devasa sorunlara neden olurken, benzer sıkıntıları aşmaya çalışan İngiltere, düzensiz göçmenler için yüzer cezaevleri yapımına hız verdi.

İngiliz hükümeti, ülkeye kaçak yolla giren sığınmacıları başvuru süreçleri sırasında ülkede istedikleri gibi gezmemeleri için 'yüzer hapishane' inşa etti.

40'tan fazla sivil toplum kuruluşunun "acımasız ve insanlık dışı" olduğunu söylediği ‘Bibby Stockholm’ isimli mavna (güvertesiz gemi), ülkenin güneyindeki Portland limanına yanaştı.


Cornwall’daki Falmouth Limanı’ndan çekilerek Portland limanına getirilen mavnanın, yaşları 18 ila 65 arasındaki 500 erkek sığınmacıyı barındıracağı ifade edildi. 

SkyNews'te yer alan habere göre, toplamda 222 odası bulunan mavnanın, 18 ay boyunca yanaştığı Portland limanında kalacağı açıklandı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından mavnaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otellerden ciddi anlamda daha ucuz" olduğu ve gıda, sağlık, güvenlik giderleri için günlük 20 bin sterlin (yaklaşık 700 bin TL) harcanacağı belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ayrıca, "Şu anda İngiltere'deki otellerde yaklaşık 51 bin sığınmacı bulunuyor. Sığınmacıların barınması, vergi mükelleflerine günde yaklaşık 6 milyon sterline mal oluyor. Sığınmacıların barınma maliyeti düşürülmesi gerek" denildi.

Sığınmacıları üç ila altı ay arasında 'Bibby Stockholm’ tutmayı planladığını açıklayan hükümet, bu sürenin dokuz aya kadar da uzatılabileceğini söyledi.

İngiltere'de hükümet, düzensiz göçü engellemek için geçen aylarda Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı'nı duyurmuştu. Tasarı yasalaşırsa ülkeye giren düzensiz göçmenler sığınma talebinde bulunamayacak ve kısa sürede sınır dışı edilecek. Sınır dışı edilenler güvenliyse kendi ülkelerine, değilse güvenli kabul edilen üçüncü ülkelere gönderilecek.


 

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İNGİLTERESığınmacıYüzen Cezaevi
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