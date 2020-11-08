Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var



Karabağ'da son durum | Ermenistan'a Şuşa Tokadı



Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtarılmasında savaşın 41'nci gününde Şuşa kurtarıldı. Karabağ'ın kalbi sayılan Şuşa, Ermeni ordusu ile binlerce teröristin savunma hattı oluşturduğu stratejik açıdan savunulması en kolay yer olarak görülüşordu. Azerbaşcan ordusu, Şuşa'nın ardından Laçin ve Hankendi'ne yöneldi.

Ermenistan ordusu tarafından son beş yıldır ağır silahlar, zırhlı birlikler ile özel eğitim görmüş milislerle koruma altında tutulan Şuşa, coğrafi konumu nedeniyle savunması en kolay dağlık yerleşim birimi olarak biliniyor.

Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak bilinen Şuşa, Azerbaycan Türkleri tarafından özel öneme sahip. Laçin ve Hocalı ile birlikte özel bir yeri olan Şuya'nın yönetim merkezine Azerbaycan ordusunun girişi, Ermeniler tarafından inşa edilen yeni yönetim binasına Türk bayrağının asılma görüntüleri yayınlandı.

İlham Aliyev'in konuşmasının ardından yayınlanan görüntüler, Azerbaycan halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Bu arada Şuşa ve çevresinde yaşanan çatışmanın detayları da belli oldu.

Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, en ağır zaiyatı da Şuşa'da yaşadığı bildiriliyor.

Çatışmalar devam ederken Şuşa'dan kaçan sivillerin oluşturduğu konvoy kameralara yansıdı. Bir Rus kameramanın kayda aldığı görüntülerde yüzlerce lüks aracın şehri terkettiği anlar yer alıyor.

Ermenilerin Karabağ’ın başkenti Hankendi’nden kaçışı.

Kelbecer istikameti.

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Arazinin zorluğuna da bir bakın.

Bu coğrafyada savaşın nasıl olduğuna, olacağına da... pic.twitter.com/8cx0RUk44A — Abdullah Ağar (@abdullahagar2) November 8, 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeyi verirken "28 yılın ardından Şuşa'da ezan sesleri yükselecek" dedi. Şuşa'nın kurtarılmasının ardından büyük zafer haberini alan Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları alan yüzbinlerce kişi sevinç gösterilerinde bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniyor. Aliev'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür.

Dünyadaki tüm Azerbaycanlıların gözü aydın olsun.

Babamın vasiyetini yerine getirdim, Şuşa'yı kurtardık.

Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor.

28 yıl sonra Karabağ'ın kalbi Şuşa'da ezan sesi duyulacak.

28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir.

Şuşa Azad edildi haberinden sonra Azerbaycan sokakları. pic.twitter.com/EOAi2Y24c6 — PES ETMEK YOK???????? (@yedekpeyok) November 8, 2020

Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Eğer Ermenistan taleplerimize cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz.

ƏZİZ ŞUŞA, SƏN AZADSAN! Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Qarabağ bizimdir! QARABAĞ AZƏRBAYCANDIR! — İlham Əliyev (@azpresident) November 8, 2020

Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Düşmanı kovuyoruz ve kovacağız.

Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.

