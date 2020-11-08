Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var

Ermenistan tarafından 28 yıldır işgal altında tutulan Karabağ'ın en önemli şehirlerden Şuşa Azerbaycan Türk Ordusu tarafından kurtarıldı.

08 Kasım 2020 Pazar 12:21
Karabağ'da son durum | Şuşa Ermeniler'den temizlendi | Baku'da bayram var


Karabağ'da son durum | Ermenistan'a Şuşa Tokadı
 

Karabağ'daki Ermeni işgalinden kurtarılmasında savaşın 41'nci gününde Şuşa kurtarıldı. Karabağ'ın kalbi sayılan Şuşa, Ermeni ordusu ile binlerce teröristin savunma hattı oluşturduğu stratejik açıdan savunulması en kolay yer olarak görülüşordu. Azerbaşcan ordusu, Şuşa'nın ardından Laçin ve Hankendi'ne yöneldi.

Ermenistan ordusu tarafından son beş yıldır ağır silahlar, zırhlı birlikler ile özel eğitim görmüş milislerle koruma altında tutulan Şuşa, coğrafi konumu nedeniyle savunması en kolay dağlık yerleşim birimi olarak biliniyor. 
Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak bilinen Şuşa, Azerbaycan Türkleri tarafından özel öneme sahip. Laçin ve Hocalı ile birlikte özel bir yeri olan Şuya'nın yönetim merkezine Azerbaycan ordusunun girişi, Ermeniler tarafından inşa edilen yeni yönetim binasına Türk bayrağının asılma görüntüleri yayınlandı.

İlham Aliyev'in konuşmasının ardından yayınlanan görüntüler, Azerbaycan halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Bu arada Şuşa ve çevresinde yaşanan çatışmanın detayları da belli oldu. 
Ağır kayıplar veren Ermenistan ordusunun, en ağır zaiyatı da Şuşa'da yaşadığı bildiriliyor. 
Çatışmalar devam ederken Şuşa'dan kaçan sivillerin oluşturduğu konvoy kameralara yansıdı. Bir Rus kameramanın kayda aldığı görüntülerde yüzlerce lüks aracın şehri terkettiği anlar yer alıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeyi verirken "28 yılın ardından Şuşa'da ezan sesleri yükselecek" dedi. Şuşa'nın kurtarılmasının ardından büyük zafer haberini alan Azerbaycan halkı sokaklara döküldü. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları alan yüzbinlerce kişi sevinç gösterilerinde bulunuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa sesleniyor. Aliev'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 

8 Kasım 2020 Azerbaycan tarihinde ebedi olarak yaşayacak. Bu bizim şanlı zaferimizin günüdür.

Dünyadaki tüm Azerbaycanlıların gözü aydın olsun.

Babamın vasiyetini yerine getirdim, Şuşa'yı kurtardık.

Bugün Azerbaycan bayrağı Şuşa'da dalgalanıyor. 

28 yıl sonra Karabağ'ın kalbi Şuşa'da ezan sesi duyulacak. 

28 yıldır işgal altında olan Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde hususi bir yeri var. Şuşa, sadece Azerbaycan'ın değil, tüm Kafkasya'nın incisidir.

Bizim zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Eğer Ermenistan taleplerimize cevap vermezse sonuna kadar gideceğiz.

Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmıyor. İntikamımızı savaş meydanında alıyoruz. Düşmanı kovuyoruz ve kovacağız.

Şuşa bizimdir, Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır.
 

DG Sivasspor 2- Karabağ 0
DG Sivasspor 2- Karabağ 0
Ermenistan Karabağ'da tokat yedikçe sivillere saldırıyor
Ermenistan Karabağ'da tokat yedikçe sivillere saldırıyor
Azerbaycan'da son durum | İran sınırı Ermeniler'den temizlendi
Azerbaycan'da son durum | İran sınırı Ermeniler'den temizlendi
Karabağ'da Türk şehirleri talan edilmiş | Aramızda bin yıllık fark var
Karabağ'da Türk şehirleri talan edilmiş | Aramızda bin yıllık fark var
Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü
Ermeni askerleri çatışmayı bırakıyor | Emir komuta çöktü
Aliyev | Sarhoş Paşinyan, hesabını cephede ödüyor
Aliyev | Sarhoş Paşinyan, hesabını cephede ödüyor
Moskova'da Karabağ pazarlığı | 11 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?
Moskova'da Karabağ pazarlığı | 11 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?
Ermeni köylerinde Türk TIR'larına taşlı saldırı
Ermeni köylerinde Türk TIR'larına taşlı saldırı
Son Güncelleme: 09.11.2020 19:49
Anahtar Kelimeler:
SusaKarabağAzerbaycan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
Karabağ'da Ermenistan alçaklığı | O domuzlardan bir farkınız yok
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı
ABD başkanlık koltuğu Biden'ın | Zaferini açıkladı
Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü
Amerikalı komutandan PKK'lı bebek katillerine övgü
Viyana'da terör oyunu | Gece beyaz giyen ilk terörist
Viyana'da terör oyunu | Gece beyaz giyen ilk terörist
Viyana'da terör saldırısı | Yaralılara Türk boksör yardım etti | 7 ölü var
Viyana'da terör saldırısı | Yaralılara Türk boksör yardım etti | 7 ölü var
Fransa kendine gel | Ülkü Ocakları kapatıldı | Sırada kimler var?
Fransa kendine gel | Ülkü Ocakları kapatıldı | Sırada kimler var?
Azerbaycan'da son durum | Gubatlı işgalden kurtarıldı
Azerbaycan'da son durum | Gubatlı işgalden kurtarıldı
Ermenistan Karabağ'da tokat yedikçe sivillere saldırıyor
Ermenistan Karabağ'da tokat yedikçe sivillere saldırıyor
Kaçın Türkler geliyor | Ermeniler mevzileri bırakıp böyle kaçtı
Kaçın Türkler geliyor | Ermeniler mevzileri bırakıp böyle kaçtı
Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor
Ermeni ordusunda isyan başladı | Toplu firarlar yaşanıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim