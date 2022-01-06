Kazakistan'da sular durulmuyor | Yabancı askerler devriye geziyor





Türk Dünyası'nın kalbi Kazakistan'da son 5 gündür devam eden olaylarda en az 2 bin kişi gözaltına alırken hayatını kaybedenlerin sayısı hakkında çelişkili rakamlar geliyor. Hükümet yetkilileri olayların başlangıcından sonra bazı ulusalararası terör örgütlerinin resmi binalara saldırılarda etkili olduğunu iddia ederken, binlerce yaralı sivilin hastanelerde tedavi altına alındığı bildiriliyor.



TÜRK DEVLET TEŞKİLATI ÜYELERİ DEVREYE GİRSİN

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Ankara ve Türk Cumhuriyetleri devlet ve topluluklarının acilen harekete geçme çağrısında bulunuldu. Federasyon'dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Türk Devletleri Teşkilatı kurucu ve onursal başkanı olan Nursultan Nazarbay’ın şahsına ve onu resmeden heykellerine yönelik saldırılar ile Kazak Hükümeti Başkan ve yöneticilerinin hayatlarının tehdit ve tehlike altında olması karşısında şu saate kadar destek açıklaması yapamayan Türk Devletleri Teşkilatı’nın yöneticileri neyi bekliyor?..

Böyle bir açıklamanın yapılması stratejik açıdan önem arz etmektedir.

Aksi durumda yani sessiz kalınması, hem Türk Devletleri Teşkilatı’nın iflas ettiğinin hem de Türkiye’nin bölgede yaptırım gücü olmadığının göstergesi olacaktır.

Türkiye veya Türk Devletleri Teşkilatı böyle bir durumda kardeş Kazakistan’ın yanında olmayacaksa ne zaman olacak?..

Türkiye, bölgesinde güçlü olmak istiyorsa, küresel aktör olmak istiyorsa nerede bir Türk göz yaşı döküyorsa, nerede bir Türk’ün derdi varsa orada olmak durumundadır…



Günay Efendiyeva: Kardeş Kazakistan ve Kardeş Kazak Halkının yanındayız

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki olaylara ilişkin bir açıklama yayınladı.

Merkezi Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan, Türkiye’nin üye, Türkmenistan’ın gözlemci olduğu Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Büyükelçi Günay Efendiyeva, Kazakistan’daki yaşanan son gelişmeler ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kuruluşun kurucu üyesi olan Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki son olayları ciddi endişeyle takip ettiklerini ve Kardeş Kazakistan Devleti ve Kardeş Kazak Halkının yanında olduklarını belirten Vakıf Başkanı - Büyükelçi Günay Efendiyeva, ‘Asırlık gelenekleriyle kardeş Kazak halkımızın, bu zorlukları doğuştan gelen bilgelikleriyle aşacağına, Kazakistan’ın Türk Dünyasının ve Türk Birliği’nin direklerinden biri olmasıyla, daha büyük başarılara imza atacağına, ahlaki ve kültürel zenginliği ile huzur ve güvenliği geliştirerek başarı sağlayacağına eminiz. Kazakistan'a sürekli desteğimizi dile getirerek, istikrarın hızlı bir şekilde yeniden sağlanacağına inanıyor ve kardeş Kazak halkına, mutluluk ve refah diliyoruz. Yaşanan olaylar sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.’ ifadeleri ile Vakfın, üye devletler arasındaki birlik ve dayanışmasına vurgu yaptı.

OLAYLAR KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Hükümetin istifası olayları durdurmaya yetmedi. OHAL ilen edilen ülkede onlarca protestocunun hayatını kaybettiği açıklandı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) askeri birlik gönderdiğini duyurdu.

Ateşlenen silahlar, işgal edilen devlet kurumları, kundaklama ve yağma... Kazakistan'da akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolar, şiddet olaylarına dönüştü. Ülkenin en büyük kenti Almatı gösterilerin merkez üssü konumunda. Kazak güvenlik güçleri terörle mücadele operasyonu başlattı. Ancak sükunet sağlanamadı, sokaklarda çatışma yaşandı.

Almatı Belediye Başkanlığı binasına baskın yapıldı, bina ateşe verildi. Bazı protestocular bankalara iş makinesiyle saldırdı, dükkanlar yağmalandı.

EN AZ 2 BİN GÖZALTI VAR

Almatı kentindeki protestolarda kanun ve düzen ihlali nedeniyle 2 bin kişi gözaltına alındı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Almatı Uluslararası Havalimanı da işgal edildi. 5 uçak ele geçirildi. Yolcular panik dolu anlar yaşadı. Uçuşlar durduruldu. Kazak güvenlik güçleri çok geçmeden havalimanında yeniden kontrol sağladı.

Kazakistan yönetimi durumu yatıştırmak için bir dizi adım attı. Ülke genelinde OHAL ilan edildi. Akaryakıt zammına getirilen yüzde 50'lik zam geri çekildi, hükümet istifa etti.

Ülkeyi 30 yıl yönettikten sonra siyasetteki etkisini sürdüren Nursultan Nazarbayev, ulusal güvenlik konseyi başkanlığından el çektirildi. Ama hiçbiri protestoları durdurmaya yetmedi.

BİR DİZİ 'ACİL' TALİMAT

Kazakistan’da LPG fiyatlarına yapılan zamları takiben ülkenin Mangistau eyaletinde ve Almatı kentinde başlayan protestolardan sonra yaşanan olayların devam etmesi üzerine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bugün bir dizi talimat verdi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, eylemlerin nedenini belirlemek ve sorumlularını bulmak için özel bir soruşturma grubu oluşturulduğu ifade edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından verilen acil talimatlar arasında, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın da bulunduğu bir soruşturma grubu kurulması yer aldı. Ayrıca protestolarda ölen polis memurları ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlanacağı ve vatandaşlara kayıpları konusunda acil bilgi desteği verecek çağrı merkezi kurulacağı ifade edildi.

Tokayev’in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması yer aldı. Almatı ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar, yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.

YARDIM İSTEDİ

Hızlı zafer kazanan eylemciler talep listelerini genişletti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le görüşmek istiyorlar. Tokayev, henüz diyalog sinyali vermedi, protestoların arkasında yabancı ülkelerce desteklenen terörist gruplar olduğunu söyledi. Tokayev, "Bu terörist grupların aslında uluslararası olduğunu düşünmeliyiz. ciddi tatbikatlar yaptılar. Kazakistan'a yönelik bu faaliyetler bir saldırganlık eylemi olarak görülmelidir" dedi. Protesto dalgasıyla baş etmekte zorlanan Kazakistan, müttefiki Rusya liderliğinde kurulan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden yardım istedi.

KGAÖ KAZAKİSTAN’A ASKER GÖNDERDİ

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkede tansiyonun yükselmesinin ardından Kazakistan'a asker gönderdi. KGAÖ'den yapılan açıklamada, dün KGAÖ'nün Kazakistan'a asker gönderme yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyinin 6 Ocak'ta aldığı karar doğrultusunda, durumun istikrara kavuşturulması ve normalleştirilmesi amacıyla KGAÖ'nün barış gücü Kazakistan'a gönderildi" ifadesine yer verildi.

Bu güçlerin Rusya, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askeri birliklerinden oluştuğu belirtilen açıklamada, "KGAÖ'nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimleri bulunuyor" denildi. Açıklamada, söz konusu güçlerin Rus Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla gönderildiği kaydedildi.

Barış gücünün görevinin ülke ve askeri altyapıyı korumak olacağı kaydedildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'ın talebi üzerine ülkeye hava indirme birlikleri gönderildiğini duyurdu.

Kazakistan'ın Almatı kentine gönderilen birliklerle ilgili yapılan resmi açıklamada, "6 Ocak 2022'de kabul edilen Kolektif Güvenlik Konseyi'nin kararına uygun olarak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Barış Gücü, durumu istikrara kavuşturmak ve normalleştirmek için sınırlı bir süreyle Kazakistan'a gönderildi. Rusya Hava Birlikleri'ne bağlı alt bölümler ve askeri birlikler, KGAÖ barış güçlerine dahil edildi. Rus birliklerinin uçakla Kazakistan topraklarına sevkine devam ediliyor" denildi. Rus birliklerinin Kazakistan'a gönderilen KGAÖ barış gücünün bir parçası olduğu ifade edildi.

AB: KAZAKİSTAN'IN EGEMENLİĞİNE SAYGI GÖSTERİN

Avrupa Birliği (AB), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün (KGAÖ) asker gönderdiği Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, günlük basın toplantısında Kazakistan'daki protestolar ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle ülkeye KGAÖ'nün asker göndermesi hakkındaki soruyu yanıtladı.

Kazakistan'daki herkese itidal çağrısı yaptıklarını hatırlatan ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesini arzuladıklarını vurgulayan Massrali, gösterilerde şiddete başvurulmasını ve yağmalama gibi olayları kınadıklarını belirtti.

Massrali, KGAÖ'nün asker göndermesini "not ettiklerini" ifade ederek "Tabii şunu söylemeden geçmemek lazım. Bu tür bir girişim Kazakistan'ın egemenliği ve bağımsızlığına saygı göstermeli." dedi.

ONLARCA PROTESTOCU ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi. Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti. Protestocularla çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden polislerin sayısının 18'e yükseldiği ifade edildi.

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor" dedi. Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Bu hamlenin, Rusya'nın Kazakistan'daki nüfuzunu artırmasına zemin sağlamasından endişe ediliyor.

Rusya, diğer önemli müttefiki Belarus'ta da benzer protestolar olduğunda da ülkeye asker yollayıp siyasi nüfuzunu artırmıştı.

