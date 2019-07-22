Köprüde kahve pişiren turisti kentten kovdular

Akdeniz ülkeleri turist çekebilmek için birbiriyle kıyasıya yarışırken İtalyanlar ülkelerine gelen turistleri hem cezalandırıyor, hem de şehirden kovuyor. Kentin tarihi dokusuna saygısızlık eden iki Almanı anasından doğduğuna pişman eden Venedik polisi 950 Euro para cezası verdiği turistleri şehirden kovmayı da ihmal etmedi. Üstelik tüm bunları yapan polis ekibini Venedik Belediye başkanı bir de tebrik etti..

PARASINI VEREN YAYLALARI BİLE SATIN ALIYOR

Parasını bastırıp Karadeniz yaylalarını işgal eden, İstanbul Boğazı'nın tarihi yalılarına çöreklenen Araplar Türkiye'de çok şanslı. Ne nargilenize karışan var, ne de her yere asılan Arapça tabelalara, üstüne üstlük, ülkenizde öldüremediğiniz gazetecileri vahşi yöntemlerle katledebileceğiniz kadar demokratik bir ülkede yaşadığınızın farkında mısınız?

Venedik kentinde kendini bilmez iki Alman turistin tarihi Rialto Köprüsü üstünde kahve keyfi yapmasını hazmedemeyen İtalyanlar bakın ne yaptı?

Venedik polisi, tarihi Rialto Köprüsü üzerinde kahve pişiren iki Alman turiste para cezası verip, kentten attı...

İtalya'nın dünyaca ünlü Venedik kentinde, kamu düzenini sağlama çerçevesinde belli bölgelerde piknik yapılması yasağını da içeren bir dizi uygulamasından habersiz olan iki Alman turist, Rialto Köprüsü üzerinde kamp usulü kahve pişirince yoldan geçen bazı kişilerce polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 32 ve 35 yaşlarındaki Alman turistlere 950 Euro para cezası kesip, üstüne kenti terk etmelerini istedi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ziyaretçilerin kentin kurallarına saygı göstermesi gerektiğini söylerken yasaları uygulayan polise de teşekkür etti.

Her yıl yaklaşık 30 milyon turistin ziyaret ettiği Venedik'te, bölge sakinlerinin özellikle yolcu gemileri kaynaklı bu yoğunluktan şikayetçi olduklarına ilişkin haberler son dönemde artmıştı.