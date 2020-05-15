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Koronavirüs çıktığı yere geri döndü 

Dünyayı kasıp kavuran ve bugün kadar 4 milyon 377 bin kişide görülen, 305 bin kişinin ölümüne neden olan katil virüs, ilk görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde yeniden ortaya çıktı.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:58
Koronavirüs çıktığı yere geri döndü 

Koronavirüs çıktığı yere geri döndü 


İlk ortaya çıktığı andan itibaren hakkında en çok haber yapılan konu haline gelen koronavirüs, salgınının başlangıç noktası olan Çin'in Vuhan kentine geri döndü. İki ay önce kentte hayatın normale döndüğü bilgisi verilirken 11 yeni vaka tespit edildi. Şehirde bulunan 11 milyon kişinin tamamına test yapılması planlanıyor.


Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinde uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi.

Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti. Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Çin'de corona virüs salgının ilk görüldüğü yer olan Wuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Kentteki birçok fabrikada test kuyruklarının oluştuğu gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
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