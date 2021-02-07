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Koronavirüsü tedavi eden ilk ilaç İsrail'den 

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle mücadelede aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, virüs kapan hastaları tedavi eden ilk ilaç İsrail'de geliştirilmiş olabilir

07 Şubat 2021 Pazar 12:48
Koronavirüsü tedavi eden ilk ilaç İsrail'den 

Koronavirüsü tedavi eden ilk ilaç İsrail'den 

 Çeviri ;Rafael Sadi
Tel Aviv'de kurulu Ichilov Hastanesi'nde koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili gözlemlerini yazan Miciel Willems tedavi edilen tüm hastaların tam olarak iyileştiği için Covid-19 tedavisi bulmuş olabileceğini iddia etti.

İsrail'de bugün çok sayıda basında çıkan haberlere göre, çok sayıda ağır hasta Covid-19 hastası, nispeten bilinmeyen bir kanser ilacıyla tedavi edildikten sonraki beş gün içinde tamamen iyileşti.

 
PROF. NADİR ARBER ICHILOV HASTANESİ TEL-AVİV

Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'ndeki araştırmacılar, İsrail'in KAN News ağına, ilaçla tedavi edilen 30 ağır Covid hastasından 29'unun iki gün içinde önemli bir iyileşme gösterdiğini ve hepsinin üç ila beş gün içinde serbest bırakıldığını söyledi.

Hastanenin Covid-19 lideri profesör Nadir Arber'e göre, bir hasta nihayetinde iyileşti ancak bu "birkaç gün" daha uzun sürdü.

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EXO-CD24 adı verilen ilaç, belirli kanser türleri için bir tedavi olarak geliştirildiği bildirilen hedefe yönelik bir ilaçtır.

Ichilov hastanesi, ilacı orta ila ciddi derecede hasta olan 30 Covid-19 hastasına vermeye karar verdi, bu da beş günlük belirlenmiş bir deneme süresi içinde% 96'lık bir başarı oranına yol açtı, hastanenin Entegre Kanseri Önleme kapsamında yer alan Arber Merkez.

EXO-CD24 nispeten ucuzdur ve beş günlük bir süre boyunca günde bir kez verilmelidir. Koronavirüs enfeksiyonunun bir sonucu olarak potansiyel olarak ölümcül bir bağışıklık reaksiyonu olan ve Covid ile ilişkili birçok ölümden sorumlu olduğuna inanılan sitokin fırtınasıyla savaşır.
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İlaç, Arber'in onlarca yıldır üzerinde çalıştığı CD24 adlı proteini akciğerlere iletmek için hücreler arasında materyalleri taşıyan küçük taşıyıcı poşetler olan 'eksozomlar' kullanıyor.
Arber'in araştırma ekibinin bir parçası olan araştırmacı Shiran Shapira, bugün erken saatlerde Times of Israel'e yaptığı açıklamada, "Bu protein hücrelerin yüzeyinde bulunur ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde iyi bilinen ve önemli bir role sahiptir" dedi .
İsrail medyası sonuçları "büyük bir atılım" olarak selamladı ve hastanenin ülkenin Sağlık Bakanlığı'na ulaşarak, mahkemeyi uzatmak ve genişletmek için onlardan izin talep ettiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsİsrailIlaç
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