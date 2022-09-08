Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. İngiltere ile birlikte çok sayıda ülkede bayraklar yarıya indirildi.

08 Eylül 2022 Perşembe 20:29
Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti

İngiltere yasta, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in vefat ilanı, Londra'da kraliyet sarayının bahçesine asıldı. Bayraklar yarıya indirildi. Elizabeth sonrası için hazırlıklar başladı.

Kraliyet ailesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirildi.

Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan ve dünyanın en yaşlı hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti


Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve ülkenin yetmiş yıldır simgesi olan Kraliçe Elizabeth’in 96 yaşında öldüğünü duyurdu.

Buckingham Sarayı tarafından açıklamada ayrıca, “Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral’da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eş bu akşam Balmoral’da kalacak ve yarın Londra’ya dönecek” ifadesi kullanıldı.

73 yaşındaki en büyük oğlu Charles, otomatik olarak Birleşik Krallık’ın kralı ve Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda dahil olmak üzere 14 diğer ülkenin devlet başkanı olacak.

Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

KRALİÇE, COVID-19'A YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Covid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

KRALİÇE ELİZABETH, CAMİLLA'NIN "KRALİÇE" OLMASINI İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.


Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

21 Nisan 1926'da Londra'nın Mayfair semtinde Bruton Sokağı'ndaki 17 numaralı dairede dünyaya gelen Elizabeth, 6 Şubat 1952'de babasının ölümü üzerine kraliçe olmuş, 2 Haziran 1953'te resmi törenle taç giymişti.

Kraliçe, İngiltere tarihinin "en uzun süre tahta kalan hükümdarı" unvanını elde etmişti.

AYRINTILAR GELİYOR

Son Güncelleme: 08.09.2022 20:56
Anahtar Kelimeler:
KraliceLondraİNGİLTERE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan, tüm dünyayı böyle kandırıyor
Yunanistan, tüm dünyayı böyle kandırıyor
Münih Katliamı | İsrailli sporcular Almanya'da anılıyor
Münih Katliamı | İsrailli sporcular Almanya'da anılıyor
Ermeni ordusu ateşkesi yeniden bozdu | Misli ile karşılık
Ermeni ordusu ateşkesi yeniden bozdu | Misli ile karşılık
Yunan S-300 füzeleri Türk uçaklarına kilitlendi
Yunan S-300 füzeleri Türk uçaklarına kilitlendi
AKP, Erdoğan - Esad görüşmesine kamuoyunu hazırlıyor
AKP, Erdoğan - Esad görüşmesine kamuoyunu hazırlıyor
S-400'ün parçaları Türkiye'de üretilecek
S-400'ün parçaları Türkiye'de üretilecek
Suriye ile ilk temas | Dışişleri Bakanları ayaküstü görüşmüş
Suriye ile ilk temas | Dışişleri Bakanları ayaküstü görüşmüş
Koca Yusuf 6 aydır mahsur | A-400M güvenli uçuş bekliyor
Koca Yusuf 6 aydır mahsur | A-400M güvenli uçuş bekliyor
En tehlikeli yazılımı, suça bulaşmış kişilere satmış
En tehlikeli yazılımı, suça bulaşmış kişilere satmış
Rauf Denktaş anıt mezarı 10 yılda bitirilemedi
Rauf Denktaş anıt mezarı 10 yılda bitirilemedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim