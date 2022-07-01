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Kripto dünyasını sarsan dolandırıcılık | Dünya polisi onu arıyor

Milyarlarca dolarlık kripto para vurgunu ile ortadan kaybolan 'Kripto Kraliçe' lakaplı dolandırıcı Ignatova, FBI'ın en çok arananlar listesine alındı

01 Temmuz 2022 Cuma 14:01
Kripto dünyasını sarsan dolandırıcılık | Dünya polisi onu arıyor

Kripto dünyasını sarsan dolandırıcılık | Dünya polisi onu arıyor



En son Yunanistan'da görülen'Kripto Kraliçe' olarak anılan Ruja Ignatova isimli dolandırıcının peşine ödül avcıları düştü.


'Kripto Kraliçe' olarak anılan Ruja Ignatova isimli dolandırıcı, FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesine alındı.

Ignatova, Bitcoin'e rakip olacak bir kripto para birimi geliştirdiğini söyleyerek binlerce kişiyi milyarlarca euro dolandırdı ve sırra kadem bastı. Ağustos 2014 ve Mart 2017 yılları arasında Pakistan'dan Brezilya'ya, Kanada'dan Norveç'e ve hatta Filistin'e, onlarca ülkeden milyarlarca euronun OneCoin'e aktığı hesaplanıyor.

OneCoin soygununun başarısı, yalnızca bir sahte kripto para birimi değil aynı zamanda bir saadet zinciri olmasına bağlanıyor. Ponzi olarak anılan bu sistemle 2017'de ortadan kaybolana dek, Ignatova 4 milyar dolar elde etti.

Manhattan Federal Savcısı Damian Williams, Ignatova'nın kripto para birimlerinin ilk yıllarındaki kafa karışıklığını mükemmel bir zamanlama ile dolandırıcılık planı için kullandığını söyledi. FBI kaçak isimleri 'en çok arananlar listesine', geniş toplumdan ihbar yardımı alabilmek için ekliyor.

Federal Soruşturma Bürosu, Bulgar kadının tutuklanmasına katkı sağlayacak bilgiye 100 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.

EN SON YUNANİSTAN'A GİDEN BİR UÇAĞA BİNERKEN GÖRÜNDÜ

Ignatova hakkında 2019 yılında sekiz farklı bankacılık suçu ile dava açıldı.

Ruja Ignatova bu listedeki tek kadın durumunda bulunuyor. BBC için haberi takip eden Jamie Bartlett, FBI listesinin, 2017 yılında Ignatova'nın sırra kadem basması sonrası en önemli gelişme olduğunu söyledi. Bartlett, dolandırıcı kadının bulunamamasının en önemli sebebi olarak, en az 500 milyon dolarla kaçmış olmasını gösteriyor. Gazeteci, Bulgar kadının yüksel kalite kimlikler kullandığını ve görünüşünü değiştirdiğine inanıldığını da söylüyor.

Ignatova son kez 2017 yılında Bulgaristan'dan Yunanistan'a giden bir uçağa binerken görüldü.

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Kripto
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