Kuzey Irak'ta Türk işçiler için tahliye hazırlığı



Irak'ın Süleymaniye kenti çevresinde terör örgütlerinin neden olduğu gerginlik tansiyonu yükseltti. Türk yatırımlarını hedef alan tehditlerin yoğunlaşması üzerine Dışişleri Başkanlığı harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde güvenlik sorunları çıkmasından dolayı bölgede çalışan Türk vatandaşlarının tahliye talebi üzerine Erbil Başkonsolosluğu’nun devreye girdiğini duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde güvenlik sorunları çıkmasından dolayı bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Keçeli’nin açıklaması şöyle:

“Süleymaniye'nin Çemçemal İlçesindeki Kor Mor Doğal Gaz Sahasında Çalışan Vatandaşlarımızın Durumu Hakkında: Irak'ın Süleymaniye şehrinin Çemçemal ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü güvenlik sorunları ortaya çıkmıştır. Şu anda durum sakin gözükmektedir. Söz konusu ilçede bulunan Kor Mor bölgesindeki doğal gaz santrali projesinde şirketlerimiz de yer almaktadır.

Bu firmalarda çalışan vatandaşlarımızın tahliye talebinde bulunduklarının öğrenilmesi üzerine Erbil Başkonsolosluğumuz devreye girmiş olup, gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmektedir.”