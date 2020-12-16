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LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?

İsrailli bilim adamları, evlerde yoğun olarak kullandığımız LED lambalarının yaydığı ultraviyole ışınlarının koronavirüsü öldürebileceğini ileri sürüyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:09
LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?

LED lambalar koronavirüsleri öldürüyor mu?


Dünyayı kasıp kavuran virüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, bilim dünyasının farklı arayışları sürüyor. Piyasada kolay bulunabilen LED lambaların bu yönü eğer bilimsel olarak kanıtlanabilirse, koronavirüsle mücadelede önemli bir yer edinecek.

İsrail'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların koronavirüsü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.


İsrail’de yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı. Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19'a neden olan da dahil olmak üzere koronavirüsleri öldürdüğü keşfedilmişti. Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi. Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.

“ODAYA VERİLEN HAVA STERİLİZE EDİLEBİLİR”

Mamane, “Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor. Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
LEDKoronavirüs
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