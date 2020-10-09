Moskova'da Karabağ pazarlığı | 11 saatlik görüşme işgali bitirecek mi?





Ermenistan güçleri işgal ettiği Azerbaycan topraklarında bozguna uğrarken, devreye giren Rusya'nın, Moskova'da organize ettiği toplantı 11 saat sürdü. Gece yarası saat 03,00'te biten görüşmelerin ardından Karabağ'da 00.00'dan itibaren ateşkes ilan edildiği açıklandı. Ateşkesin süresi, içeriği, kapsamı hakkında henüz bilgi verilmedi.

Ateşkesin insani nedenlerle ilan edildiği bildiriliyor.

11 saatlik görüşmelerin ardından ilan edilen 4 maddelik anlaşmada, Ermenistan yönetiminin ısrarla masaya getirmek istediği Karabağ'daki sözde yönetim tarihin çöplüğüne atılmış oldu. Anlaşmanın esir ve çatışmalarda yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin naaşlarının değişimini kapsıyor.

Anlaşma ile Pazartesi günü Moskova'da yapılacak olan AGİT görüşmelerinde yeni detayların eklenebileceği ifade ediliyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından diplomatik kaynaklar, Erivan yönetiminin zaman kazanmaya çalıştığını belirterek "Daha ağır kayıplar vermeden cephe hattında ya yığınak yapacaklar ya da geri çekilecekler" yorumunu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ toplantısının başladığı belirtildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bir araya geldi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in davetiyle Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi.

Rusya'nın çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konulu toplantısı başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da ateşkes, esir ve ölü takası konularında Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları’nı Moskova’da toplantıya davet etmesi üzerine iki ülkeden olumlu cevap gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın ev sahipliğinde Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlık konutunda bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesi 16.30'da başladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova toplantının başladığı an üçlü görüşmeye dair çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.