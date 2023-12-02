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Mossad Türkiye'de saldıracak iddiası

Amerikan medyası İsrail istihbarat örgütü Mossad'ın 3 ayrı ülkede Hamas liderlerini öldürmek suikast düzenleyeceğini iddia ediyor.

02 Aralık 2023 Cumartesi 14:16
Mossad Türkiye'de saldıracak iddiası






Mossad Türkiye'de saldıracak iddiası



İsrail ile Hamas militanları arasındaki çatışmalar Gazze'de katliama dönüşürken, Mossad'ın Hamas yöneticilerine yönelik suikaste hazırlandığı iddiası ortaya atıldı. Gazze'ye yönelik saldırılarda can kaybı sayısı 15 bini geçerken, yaşanan insani drama rağmen katliamlarını sürdüren İsrail'in çatışmaları bölge ülkelerine yaymaya hazırladığı iddiası sosyal medyada sert tepkilere neden oluyor.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın, dünyanın dört bir yanına dağılmış Hamas liderlerini öldürmeye hazırlandığını iddia edildi.

Mossad daha önce Beyrut, Dubai ve Şam gibi Arap kentlerinde düzenlediği operasyonların yanı sıra 2020'de İran'ın başkenti Tahran'da, nükleer programın başlatılmasında kilit rol oynayan nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'yi, evinin yakınlarında düzenlediği suikastle öldürmüştü.

NETANYAHU DUYURDU

WSJ'ye göre, "Yeni planlar, Hamas lideri Halid Meşal'i Ürdün'de zehirlemek için 1997'de başarısız bir girişimde bulunan Netanyahu için ikinci bir şans anlamına geliyor. İyi belgelenmiş olan bu girişim, Hamas'ın ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin'in serbest bırakılmasına yol açmıştı."

Netanyahu 22 Kasım'da yaptığı ulusa seslenişte, İsrail dış istihbarat servisini kastederek; "Mossad'a, nerede olurlarsa olsunlar, Hamas liderlerine karşı harekete geçme talimatı verdim" demişti.
 

Anahtar Kelimeler:
MossadSuikastHamas
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