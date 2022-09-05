Münih Katliamı | İsrailli sporcular Almanya'da anılıyor



Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden biri olarak tarihe geçmeye hazırlanırken, 1970'li yılların en kanlı teröris saldırısının gerçekleştiği Münih'te, hayatını kaybedenler törenlerle anılıyor. Filistinli teröristlerin bastığı Olimpiyat Köyü'nde rehin alınarak öldürülen 11 İsrailli sporcu ile 1 güvenlik görevlisinin anma törenine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeir de katıldı. Steinmeier burada yaptığı konuşmada “Onları koruma sorumluluğumuz vardı” dedi.

Herzog: “Alman sorumluluğunu almak kötülüğe karşı kazanılan zaferin bir parçasıdır”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Münih’teki Olimpiyat köyündeki katliamın yıldönümünün anıldığı ana törende, ülkesinin İsrailli sporcuların ona duyduğu güvene layık olmadığını söyledi ve ayrıca Abu Mazen’i azarladı: tek bir sempati kelimesinin gelmemesi çok acı.”

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bu öğleden sonra (Pazartesi) Münih Olimpiyatları’ndaki katliamın 50. yıl dönümü ve 11 Şehit anısına düzenlenen ana törende, 1972’de Münih’e gelen İsrail heyetinin onlara büyük güven duyduğunu söyledi. Almanya’nın bu emanete layık olmadığını da sözlerine ekleyen Soykırım’ı halkına karşı gerçekleştiren Türkmen, “Ülkemizde teröristler tarafından işkence gördüler ve öldürüldüler. Böyle bir saldırıya hazırlıklı değildik ama buna mecburduk” dedi. “Olimpiyat Köyü, Yahudilere karşı nefret ve şiddet için uluslararası bir sahne haline geldi. Bunun olmasına izin verilmemeliydi.” Ynet töreni canlı yayınladı.

Almanya Cumhurbaşkanı, “Bugün yas, anma ve düşünce günü. Siz, kurbanların aileleri bugün burada olduğunuz için ve ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, bugün burada benim yanımda olduğunuz için minnettarım.” dedi. Frank-Walter Steinmeier törendeki konuşmasının başında. “Hepiniz olmadan, akrabalar olmadan ve İsrail Devleti’nin varlığı olmadan, onurlu bir anma hayal edemezdim.”