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NASA Başkanı'ndan UFO itirafı | Bu teknoloji bizde yok

Bir süre önce ABD ordusu tarafından yayınlanan UFO görüntülerinin ardından bir itiraf da NASA'dan geldi. NASA Başkanı Bill Nelson 'Ne olduğunu bilmediğimiz cisimlerle karşılaşıyoruz' dedi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 17:42
NASA Başkanı'ndan UFO itirafı | Bu teknoloji bizde yok


NASA Başkanı'ndan UFO itirafı | Bu teknoloji bizde yok


UFO'lar yeniden dünya gündeminde. Pentagon tarafından yayınlanan UFO görüntülerinin ardından bu kez NASA Başkanı hızla uçan gök cisimlerinin başka evrenlerden gelmiş araçlar olabileceğini duyurdu.

UFO tartışmalarıyla ilgili olarak NASA Başkanı Bill Nelson’ın son açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu. ABD, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Bill Nelson'ın açıklamalarını konuşuyor.

Askeri radarlara yakalanan tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında konuşan Nelson, bu cisimleri gören pilotlar ile görüştüğünü belirterek ilginç açıklamalarda bulundu. 

Nelson "Bir şey gördüklerini biliyorlar. Radarları da bu nesneye kilitleniyor. Ancak bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyada bu tür bir teknolojiye sahip bir düşman olmadığını umarız." ifadelerini kullandı.

Dünya dışı yaşamı aramanın NASA'nın en önemli misyonlarından birisi olduğunun altını çizen Nelson, paralel evren teorilerine de değindi.

"DÜNYA DIŞI YAŞAMA İNANIYORUM"

Dünya dışı yaşam formları aramanın sürekli olarak üzerinde çalıştıkları bir görev olduğunu dile getiren Nelson, “Orada kim var? Biz kimiz? Buraya nasıl geldik? Olduğumuz şeye nasıl dönüştük? Nasıl geliştik? Nasıl uygarlaştık? Ve milyarlarca başka güneşe ve milyarlarca başka galaksiye sahip bir evrende aynı koşullar var mı?" diyerek bunun anlaması çok zor, çok büyük bir konsept olduğunu belirtti.

Nelson, 'Benim kişisel görüşüm evrenin çok büyük olduğu ve şimdi başka evrenlerin olabileceğine dair teoriler bile var ve eğer durum buysa, ben kimim ki Dünya gezegeninin tek gezegen olduğunu söyleyebilirim' ifadeleri ile evrende Dünya dışında hayat olduğuna dair inancını dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında eski Başkan Obama da konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalara imza atmıştı.

Anahtar Kelimeler:
NASAUFO
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