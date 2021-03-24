Oylar sayılmaya devam ediyor, yüzde 88 sayıldıktan sonra son durum



Sabah erken saatte oyların sadece yüzde 51’i sayılmışken yaptığım meclis aritmetiği oyların yüzde 88’i sayıldıktan sonraki aritmetik ile pek uyum sağlamadı. Yani anlayacağınız evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Tabii oylarıntamamının sayılması henüz bitmemiş olsa da halen değişebilecek bir şeyler kaldı m ı göreceğiz.



Oyların yüzde 88’inin sonucu ise şöyle :

RAAM PARTİSİ LİDERİ MANSOUR ABBAS

1 numaralı haber ve bana göre bu seçimin galibi RAAM Arap partisinin Lideri MANSOUR ABBAS oldu. Dün geceden beri seçim barajını geçememiş olan ancak dirfenmeye devam eden ve ben barajı geçeceğim halkıma güveniyorum diyen Mansour Abbas Haklı çıktı ve 3.25yüzde lik seçim barajını aşarak 5 MV çıkartmış durumda.

Birleşik Arap listesi ise 6 MV ile oldukça kan kaybetmiş oldu.

Oyların yüzde 88’inin sayılması ile tablo oldukça değişik bir hal aldı ve bunun aslında LİKUD partisi zararına olduğu ortaya çıkmaktadır.

Milletvekili dağılımı şöyle:

PARTİ İSMİ PARTİ LİDERİ MİLLETVEKİLİ SAYISI LİKUD BİNYAMİN NATANYAHU 30 YEŞ ATİD-GELECEK VAR YAİR LAPİD 17 ŞAS DİNDAR PARTİ ARİYE DERİ 9 MAVİ BEYAZ BENNY GANTZ 8 YEMİNA -SAĞ’A PARTİSİ NAFTALİ BENETT 7 TEVRAT’IN YAHUDİLİĞİ YAACOV LİTZMAN VE MOSHE GAFNİ 7 HAAVODA İŞ PARTİSİ MEİRAV MİCHAELİ 7 İSRAEL EVİMİZ AVİGDOR LİBERMAN 7 BİRLEŞİK ARAP LİSTESİ AYMAN OUDA 6 DİNDAR SİYONİZM PARTİSİ BETSALEL SMUTRİCH VE İTAMAR BEN GVİR 6 YENİ UMUT GİDEON SAAR 6 MERETS NITZAN HOROWITZ 5 RAAM MANSOUR ABBAS 5 TOPLAM 120 MİLLETVEKİLİ

Bu sonuçlara göre Natanyahu kanadı ile ‘’Yeter ki Natanyahu olmasın‘’ kanadının koalisyon kurma ve hükümet olma ihtimalleri nedir?

Gelin bir daha birlikte hesap yapalım:

PARTİ PARTİ LİDERİ MİLLETVEKİLİ SAYISI LİKUD BİNYAMİN NATANYAHU 30 MV ŞAS ARİYE DERİ 9 MV TEVRAT’IN YAHUDİLİĞİ YAACOV LİTZMAN VE MOSHE GAFNİ 7 MV DİNDAR SİYONİZM PARTİSİ BETSALEL SMUTRİCH VE İTAMAR BEN GVİR 6 MV TOPLAM SAĞ KANAT 52 MV YEMİNA NAFTALİ BENETT 7 MV TOPLAM 59 MV VE BU HÜKÜMET KURMAYA YETMEZ

SOL KANAT VE YETER Kİ N ATANYAHU OLMASIN PARTİLERİ

PARTİ PARTİ LİDERİ MİLLETVEKİLİ YEŞ ATİD -GELECEK VAR YAİR LAPİD 17 MV MAVİ BEYAZ BENNY GANTZ 8 MV HAAVODA -İŞ PARTİSİ MEİRAV MİCHAELİ 7 MV İSRAEL EVİMİZ AVİGDOR LİBERMAN 7 MV BİRLEŞİK ARAP LİSTESİ AYMAN OUDA 6 MV YENİ UMUT GİDEON SAAR 6 MV MERETS NITZAN HOROWITZ 5 MV TOPLAM 56 MV BUNA YEMİNA KATILABILIRSE 7 MV HATTA RAAM DA KATILABILIRSE 5 MV TOPLAM 68 MV EDER VE GÜZEL BİR HÜKÜMET KURULABİLİR…. ANCAK….

ANCAK SÖZCÜĞÜ işin içine girdimi çok şey değişebiliyor.

Mesela YEMİNA ideolojisine göre Arap partiler ile bir arada hükümette oturmasına izin veremiyor.

Halbu ki LİKUD partisi ileri gelenlerinden olan Tsahi Hanegbi bile az önce 12 kanal televizyonundaki sohbetinde RAAM partisi ve lideri Mansour Abbas ile koalisyon yapabileceklerini ikrar etti.

Bu Bağlamda Likud partisi 52 MV ine 5 MV Raam’dan eklerse geriye Yemina’yı ikna edip bu koalisyona girmeyi kabullendirmesi kalır. Kolay değil ama vereceği bakanlıklara baplı olarak imkansız olmayabilir.

Başka alternatifler ise Aslında Milliyetçi görüşteki Yeni Umut Partisi ve Mavi Beyaz Partisi'nden yatay geçişler olabileceği dedikoduları da dolaşmaktadır.

Kısaca Likud Partisi'nin bir koalisyon olasılığı daha makul gibi görünmektedir. Sayısal eksiklere rağmen henüz imkansız bir durum mevcut değil.

Oyların tamamı sayıldıktan asker oyları ve dış temsilciliklerideki oylar da sayılınca bu tablo az çok değişebilir. Ordu oyları daima Yemina partisi ve Benett lehine değişikliler oluşturmuştur.

Son durumu takip edeceğiz.

RAFAEL SADİ

