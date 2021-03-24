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Oylar sayılmaya devam ediyor, yüzde 88 sayıldıktan sonra son durum

İsrail halkı seçimini yaptı, oy kullanma işleminin ardından sandıklarda sayım işlemi sürüyor. Gazateci Yazar Rafael Sadi ülke genelinde son durumu kaleme aldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 16:51
Oylar sayılmaya devam ediyor, yüzde 88 sayıldıktan sonra son durum

Oylar sayılmaya devam ediyor, yüzde 88 sayıldıktan sonra son durum


Sabah erken saatte  oyların sadece yüzde 51’i sayılmışken yaptığım meclis aritmetiği oyların yüzde 88’i sayıldıktan sonraki aritmetik ile pek uyum sağlamadı. Yani anlayacağınız  evdeki hesap çarşıya pek uymadı. Tabii oylarıntamamının sayılması henüz bitmemiş olsa da halen değişebilecek bir şeyler kaldı m ı göreceğiz.
 

Oyların yüzde 88’inin sonucu ise şöyle :

RAAM PARTİSİ LİDERİ MANSOUR ABBAS

1 numaralı haber  ve bana göre bu seçimin galibi  RAAM Arap partisinin Lideri MANSOUR ABBAS oldu. Dün geceden beri  seçim barajını geçememiş  olan  ancak dirfenmeye devam eden ve ben barajı geçeceğim halkıma güveniyorum diyen Mansour Abbas Haklı çıktı ve  3.25yüzde lik seçim barajını  aşarak 5 MV çıkartmış durumda.
Birleşik Arap listesi ise 6 MV ile oldukça kan kaybetmiş oldu.

Oyların  yüzde 88’inin sayılması ile tablo oldukça değişik bir hal aldı ve bunun aslında LİKUD partisi zararına olduğu ortaya çıkmaktadır.

Milletvekili dağılımı şöyle:

PARTİ İSMİ

PARTİ LİDERİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

LİKUD

BİNYAMİN NATANYAHU

30

YEŞ ATİD-GELECEK VAR

YAİR LAPİD

17

ŞAS DİNDAR PARTİ

ARİYE DERİ

9

MAVİ BEYAZ

BENNY GANTZ

8

YEMİNA -SAĞ’A PARTİSİ

NAFTALİ BENETT

7

TEVRAT’IN YAHUDİLİĞİ

YAACOV LİTZMAN VE MOSHE GAFNİ

7

HAAVODA İŞ PARTİSİ

MEİRAV MİCHAELİ

7

İSRAEL EVİMİZ

AVİGDOR LİBERMAN

7

BİRLEŞİK ARAP LİSTESİ

AYMAN OUDA

6

DİNDAR SİYONİZM PARTİSİ

BETSALEL SMUTRİCH VE İTAMAR BEN GVİR

6

YENİ UMUT

GİDEON SAAR

6

MERETS

NITZAN HOROWITZ

5

RAAM

MANSOUR ABBAS

5

TOPLAM

120 MİLLETVEKİLİ

Bu sonuçlara göre  Natanyahu kanadı ile ‘’Yeter ki Natanyahu olmasın‘’ kanadının  koalisyon kurma ve hükümet olma ihtimalleri nedir?

Gelin bir daha birlikte hesap yapalım:

PARTİ

PARTİ LİDERİ

MİLLETVEKİLİ SAYISI

LİKUD

BİNYAMİN NATANYAHU

30 MV

ŞAS

ARİYE DERİ

9 MV

TEVRAT’IN YAHUDİLİĞİ

YAACOV LİTZMAN VE MOSHE GAFNİ

7 MV

DİNDAR SİYONİZM PARTİSİ

BETSALEL SMUTRİCH VE İTAMAR BEN GVİR

6 MV

TOPLAM SAĞ KANAT

52 MV

YEMİNA

NAFTALİ BENETT

7 MV

TOPLAM

59 MV VE BU HÜKÜMET KURMAYA YETMEZ

SOL KANAT VE YETER Kİ N ATANYAHU OLMASIN PARTİLERİ

PARTİ

PARTİ LİDERİ

MİLLETVEKİLİ

YEŞ ATİD -GELECEK VAR

YAİR LAPİD

17 MV

MAVİ BEYAZ

BENNY GANTZ

8 MV

HAAVODA -İŞ PARTİSİ

MEİRAV MİCHAELİ

7 MV

İSRAEL EVİMİZ

AVİGDOR LİBERMAN

7 MV

BİRLEŞİK ARAP LİSTESİ

AYMAN OUDA

6 MV

YENİ UMUT

GİDEON SAAR

6 MV

MERETS

NITZAN HOROWITZ

5 MV

TOPLAM

56 MV

BUNA YEMİNA KATILABILIRSE

7 MV

HATTA RAAM DA KATILABILIRSE

5 MV

TOPLAM

68 MV EDER VE GÜZEL BİR HÜKÜMET KURULABİLİR…. ANCAK….

ANCAK SÖZCÜĞÜ  işin içine girdimi  çok şey değişebiliyor.

Mesela YEMİNA ideolojisine göre  Arap partiler ile bir arada hükümette oturmasına izin veremiyor.

Halbu ki LİKUD partisi ileri gelenlerinden olan Tsahi Hanegbi bile az önce 12 kanal televizyonundaki sohbetinde RAAM partisi ve lideri Mansour Abbas ile koalisyon yapabileceklerini ikrar etti.
Bu Bağlamda Likud partisi 52 MV ine 5 MV Raam’dan eklerse geriye  Yemina’yı ikna edip bu koalisyona  girmeyi kabullendirmesi kalır. Kolay değil ama vereceği bakanlıklara baplı olarak imkansız olmayabilir.
Başka alternatifler ise Aslında Milliyetçi görüşteki Yeni Umut Partisi ve Mavi Beyaz Partisi'nden yatay geçişler olabileceği dedikoduları da dolaşmaktadır.

Kısaca Likud Partisi'nin  bir koalisyon olasılığı daha makul gibi görünmektedir. Sayısal eksiklere rağmen henüz imkansız bir durum mevcut değil.

Oyların tamamı sayıldıktan asker oyları ve dış temsilciliklerideki oylar da sayılınca bu tablo az çok değişebilir. Ordu oyları daima Yemina partisi ve Benett lehine  değişikliler oluşturmuştur.
Son durumu takip edeceğiz.

RAFAEL SADİ
 

Son Güncelleme: 24.03.2021 17:01
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