Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102784
ALTIN
275.631
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0328
EURO
6.2557

Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu

Türkiye'nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusuna yapılacak muhtemel bir harekat öncesi adını değşitirerek Suriye Milli Ordusu oldu.

Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu

Türkiye'nin destek verdiği Özgür Suriye Ordusu, Fırat'ın doğusuna yapılacak muhtemel bir harekat öncesi adını değşitirerek Suriye Milli Ordusu oldu.

03 Ekim 2019 Perşembe 19:51
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu

Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu



Suriye rejimi ile, Suriye'yi işgal eden terör örgütlerine karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu adını Milli Ordu olarak değiştirdi. İdlib'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),FKH, ZDH Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Yeni oluşumun ismi Ceyşül Vatani yani Milli Ordu oldu..

Özgür Suriye Ordusu komutanları, Milli Ordu/Ceyşül Vatani altında birleştiklerini yarın yapacakları bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacaklar.

GEÇİCİ BAŞBAKAN DA HAZIR BULUNACAK

Yarın Şanlıurfa Nevali Otel'de saat 13.00'de yapılacak toplantıda Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı hazır bulunacak.

TÜRKİYE'YE TAM DESTEK AÇIKLAMASI

Suriye'deki "Milli Ordu/Ceyşül Vatani" Türkiye'yi Fırat'ın doğsuna yönelik askeri harekatını yapması çağrısında bulunarak tam destek vereceklerini açıklayack.

ORTAK ZEYTİNDALI OPERASYONU

Bilindiği gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),  TSK'nın Zeytindalı Harekatı kapsamında TSK ile birlikte hareket etmişti. Afrin'e yönelik Zeytindalı Harekatı'nda ÖSO birlikleri Azez-Gülbaba sınır hattından başlattığı kara operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 bin 400 askerin katılımıyla sürmüştü. Operasyonun ilk 489 saatinde 7,5 kilometre içeri giren TSK ve ÖSO planlanandan çok daha hızlı ilerlemiş ve bölgeye ikinci günde ulaşmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Özgür Suriye OrdusuMilli Ordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış
Kıbrıs Türk hükümeti Maraş için bastırıyor
Kıbrıs Türk hükümeti Maraş için bastırıyor
Fransa, Suriye Zirvesi'ni kapmak için bastırıyor
Fransa, Suriye Zirvesi'ni kapmak için bastırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort