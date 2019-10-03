Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu





Suriye rejimi ile, Suriye'yi işgal eden terör örgütlerine karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu adını Milli Ordu olarak değiştirdi. İdlib'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),FKH, ZDH Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Yeni oluşumun ismi Ceyşül Vatani yani Milli Ordu oldu..

Özgür Suriye Ordusu komutanları, Milli Ordu/Ceyşül Vatani altında birleştiklerini yarın yapacakları bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklayacaklar.

GEÇİCİ BAŞBAKAN DA HAZIR BULUNACAK

Yarın Şanlıurfa Nevali Otel'de saat 13.00'de yapılacak toplantıda Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı hazır bulunacak.

TÜRKİYE'YE TAM DESTEK AÇIKLAMASI

Suriye'deki "Milli Ordu/Ceyşül Vatani" Türkiye'yi Fırat'ın doğsuna yönelik askeri harekatını yapması çağrısında bulunarak tam destek vereceklerini açıklayack.

ORTAK ZEYTİNDALI OPERASYONU

Bilindiği gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), TSK'nın Zeytindalı Harekatı kapsamında TSK ile birlikte hareket etmişti. Afrin'e yönelik Zeytindalı Harekatı'nda ÖSO birlikleri Azez-Gülbaba sınır hattından başlattığı kara operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6 bin 400 askerin katılımıyla sürmüştü. Operasyonun ilk 489 saatinde 7,5 kilometre içeri giren TSK ve ÖSO planlanandan çok daha hızlı ilerlemiş ve bölgeye ikinci günde ulaşmıştı.