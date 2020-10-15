Paşinyan, Sırp kasaplara özendi | Mezarlıkta defin yapanlara saldırdı

Bosna Hersek'te 110 bin masum insanı katleden Sırp Kasaplar Radovan Karadziç, Ratko Miladiç ve Vujadin Popoviç'e özenen Ermeni ordusu, Terter'de defin işlemi yapan Azerilere ağır silahlarla saldırdı.



Ermenistan, bir dönem Avrupa'nın göbeğinde insanlık adına utanç verici katliamlara imza atan Sırplara özendi. Haftalardır, çatışma bölgelerinin uzağında yer alan şehirlerde evleri, okulları hatta kreşleri bile vurmaktan çekinmeyen Ermenistan adeta terör devleti haline geldi. Fosfor gazı ile misket bombası kullanan Erivanlı bebek katillerinin kin ve nefret dolu saldırılarında bu mezarlıkta defin yapan siviller hedef haline geldi.

Ermenistan ordusu Terter'de bu kez bir mezarlığı hedef aldı. Defin işlemi yapıldığı sırada kabristana ağır silahla ateş açıldı. Topçu ateşi sonucu 4 sivil hayatını kaybetti.

Cephe hattının Goranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabedi bölgelerine sabahın ilk saatlerinden itibaren ağır silahlarla ateş açılıyor.

Ermenistan ordusu Terter'de bir mezarlığı hedef aldı. O sırada defin işlemi yapılıyordu. 4 sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırıya tepki gösterdi. Hacıyev "Ermenistan insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı terör politikası yürütüyor. Azerbaycan halkını koruma hakkını saklı tutuyor" dedi.

ALİYEV'DEN AÇIKLAMA: BU SADECE KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇACAK

Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 47'ya çıktı. 200'den fazla yaralı var.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermeni hükümetine ve halkına açık mesaj gönderdim: Kurtardığımız topraklarımızı geri alma girişimlerini bırakmalılar. Bu sadece yeni kayıplara ve kan dökülmesine yol açacak" ifadelerini kullandı.

Cephe hattında dün gece de tansiyon yüksekti. Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermeni askerleri, ciddi kayıp vererek geri çekildiler. Öldürülenler arasında Ermeni bir albay da var.

Dün gece düzenlenen operasyonlarda Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri teçhizatı imha edildi. 2 tank, 1 uçaksavar, 4 grad füze sistemi, 1 zenit füze kompleksi, 2 adet obüs ve 1 insansız hava aracı kullanılamaz hale getirildi.

Cephe hattına 10 Ekim günü Rusya'nın arabuluculuğunda insani ateşkes ilan edilmişti.

Uluslararası Kızılhaç himayesinde esir ve naaş değişimi yapılacaktı.

Ama Ermenistan ordusunun ihlalleri nedeniyle ateşkes uygulanamıyor. Değişim operasyonları hayata geçirilemiyor. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar 27 Eylül günü, Ermenistan'ın saldırısı üzerine başladi. Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu, bir kent ve iki kasaba dahil 45 yerleşim birimini işgalden kurtardı.