Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97886
ALTIN
276.766
DOLAR
5.8286
STERLİN
7.5109
EURO
6.4899

PKK'lı teröristlere 30 KM için son 150 saat

150 saatlik sürenin ardından Türk ve Rus askerler, Suriye'nin Türkiye sınır hattı boyunca 10 KM derinliğinde ortak devriyelere başlayacak. 

PKK'lı teröristlere 30 KM için son 150 saat

150 saatlik sürenin ardından Türk ve Rus askerler, Suriye'nin Türkiye sınır hattı boyunca 10 KM derinliğinde ortak devriyelere başlayacak. 

22 Ekim 2019 Salı 20:09
PKK'lı teröristlere 30 KM için son 150 saat

PKK'lı teröristlere 30 KM için son 150 saat

Terör örgütü PKK'nın Suriye topraklarında, Türkiye sınır bölgesindeki tüm tünellerinin imhası için geri sayım başladı. Türk sınır hattı boyunca, PKK'lı teröristlerin silahlarını bırakarak, 30 KM güneye çekilecek. Münbiç'teki terörist grupların derhal şehri boşaltması sağlanacak. 

150 saatlik sürenin ardından Türk ve Rus askerler, Suriye'nin Türkiye sınır hattı boyunca 10 KM derinliğinde ortak devriyelere başlayacak. 
 

Soçi zirvesinde varılan Ankara Moskova anlaşmasının en önemli maddesi ise, iki ülke arasında ilk kez bir askeri mekanizma kurulacak. Bu mekanizma, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri hareketliliği kontrol edecek, tahkim edecek ve teröristlere karşı ortak harekat düzenlenmesinin yolu açılacak.

Soçi Mutakabatı'nda her iki ülke, özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alması. Ülke genelindeki tüm terörist gruplara karşı ortak tavır almayı taahhüt eden mutabakat ile Adana mutabakatına özel atıfta bulundu.

Suriye'de son durum | Süre doluyor, eller tetikte 
Suriye'de son durum | Süre doluyor, eller tetikte 
Amerikan askerleri Suriye ve Irak'ta taş yağmuruna tutuldu
Amerikan askerleri Suriye ve Irak'ta taş yağmuruna tutuldu
Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti
Irkçı Faşist tartışması | Orhan Miroğlu programı terk etti
PKK'ya çocuk kaçırmak için Suriye'den gelmişler
PKK'ya çocuk kaçırmak için Suriye'den gelmişler
Suriye'de terör örgütünün kimyasal tuzağına Amerikan desteği
Suriye'de terör örgütünün kimyasal tuzağına Amerikan desteği
Suriye'den acı haber, 1 askerimiz şehid oldu
Suriye'den acı haber, 1 askerimiz şehid oldu
PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı
PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı
Anahtar Kelimeler:
SoçiPutinErdoğanSuriyeTürkiyePKKTerörBarış Pınarı HarekatıSoçi Mutakabatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amerikan askerleri Suriye ve Irak'ta taş yağmuruna tutuldu
Amerikan askerleri Suriye ve Irak'ta taş yağmuruna tutuldu
Modacı Tuğçe Taş, telefonu kaybolunca ortalık karıştı 
Modacı Tuğçe Taş, telefonu kaybolunca ortalık karıştı 
PKK'lı teröristler kaçarken saldırdı
PKK'lı teröristler kaçarken saldırdı
ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı
ABD, HalkBank için yeniden düğmeye bastı
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor
Türkiye ve Suriye arasında görüşmeler yapılıyor
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort