PKK'lı teröristlere 30 KM için son 150 saat

Terör örgütü PKK'nın Suriye topraklarında, Türkiye sınır bölgesindeki tüm tünellerinin imhası için geri sayım başladı. Türk sınır hattı boyunca, PKK'lı teröristlerin silahlarını bırakarak, 30 KM güneye çekilecek. Münbiç'teki terörist grupların derhal şehri boşaltması sağlanacak.

150 saatlik sürenin ardından Türk ve Rus askerler, Suriye'nin Türkiye sınır hattı boyunca 10 KM derinliğinde ortak devriyelere başlayacak.



Soçi zirvesinde varılan Ankara Moskova anlaşmasının en önemli maddesi ise, iki ülke arasında ilk kez bir askeri mekanizma kurulacak. Bu mekanizma, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki askeri hareketliliği kontrol edecek, tahkim edecek ve teröristlere karşı ortak harekat düzenlenmesinin yolu açılacak.

Soçi Mutakabatı'nda her iki ülke, özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alması. Ülke genelindeki tüm terörist gruplara karşı ortak tavır almayı taahhüt eden mutabakat ile Adana mutabakatına özel atıfta bulundu.