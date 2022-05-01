Rusya'nın troll fabrikası ilk kez gözler önünde



Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde savaş alanında olduğu kadar siber dünyada da bir mücadele sürüyor. Özellikle Rusya cephesi, ciddi bir yatırımla kurduğu troll ordusuyla manipülasyon yollarına başvuruyor. Birleşik Krallık tarafından yapılan bir araştırma, planı böyle aydınlattı...

Buna göre St. Petersburg'daki eski bir silah fabrikasına konuşlanan Rus internet trolleri çevrimiçi olarak dünya liderlerini hedef alıyor ve bununla birlikte Vladimir Putin ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline destek mesajları pompalıyor.

Araştırmanın sonuçlarını büyük çevrimiçi platformlar ve diğer hükümetlerle paylaşmayı planlayan Birleşik Krallık hükümeti operasyon liderlerinin çevrimiçi olarak, görev alan trollere Batı merkezli medya kuruluşlarını ve politikacıları hedef almalarını emrettiklerini tespit etti.

HEDEFTE ÇARPICI İSİMLER VAR

“Troll fabrikası” olarak lanse edilen oluşumun Yevgeniy Prigojin ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Prigojin'in kurucusu olduğu IRA ya da Glavset olarak da bilinen İnternet Araştırma Ajansı'nın 2016'da Donald Trump'ın zaferle ayrıldığı ABD seçimlerine karıştığı öne sürülmüştü.

Karargahın, St. Petersburg'da faaliyet gösteren askeri teçhizat ve teknoloji üreticisi Arsenal Makine İmalat Fabrikası'nda kiralık bir alanda bulunduğu düşünülüyor. Troll ekibinin hedefinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell gibi isimler yer almakta.

TIKTOK FENOMENLERİNE ÖDEME!

Araştırma, ekibin sosyal medyada ve büyük medya kuruluşlarının yorum bölümlerinde kamuoyunu nasıl manipüle etmeye çalıştığını detaylandırıyor. Buna göre TikTok'taki influencer'lara Kremlin yanlısı anlatıları güçlendirmek için ödeme yapılmakta.

Operasyonun liderleri ayrıca Kremlin'in bakış açısıyla tutarlı olan gerçek sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları organik yani gerçek paylaşımlara da etkileşim getiriyor. Ekip görünüşe göre sosyal medya platformlarının dezenformasyonla mücadele önlemlerinden kolaylıkla kaçınabiliyor.

