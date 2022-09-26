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Şam yönetiminden Ankara'ya normalleşme mesajları

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, ikili ilişkilerin eski haline dönebilmesi için "Türkiye'nin, Suriye'deki eylemlerini durdurması" gerektiğini savundu.

26 Eylül 2022 Pazartesi 23:20
Şam yönetiminden Ankara'ya normalleşme mesajları


Şam yönetiminden Ankara'ya normalleşme mesajları


Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme haberleri gündemde yerini korurken, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'tan Türkiye'ye yönelik dikkat çekici bir mesaj geldi.


Mikdad, Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik "düşmanca" tutumuna son vermesi ve "radikal gruplara desteğini" durdurmasıyla, Suriye-Türkiye ilişkilerinin "eski haline dönebileceğini" öne sürdü.

Mikdad, "Türkiye ile her zaman iyi ve normal ilişkiler kurmaya hazırız; ancak ulusal egemenlik çıkarlarımızı görmezden gelerek, Suriye'nin kuzeyinde suyu keserek ve insanları bombalayarak değil" dedi.

Mikdad, Türkiye'ye "ön şartlar" dayatmadıklarını, "Suriye topraklarındaki eylemlerini durdurmasını" istemenin, ilişkileri normalleştirebilmek adına "doğal bir talep" olduğunu dile getirdi.

Mikdad ayrıca, "Herhangi bir tartışmanın temel dayanağı olmalıdır. Bu yüzden sorunları çözmek için karşı taraftan buna yönelik bir çözüm gelmediğinde, topraklarımdaki işgalciyle nasıl bir anlaşmaya varabilirim?" diye konuştu.

'FEDAKARLIK YAPMIŞTIK'

Faysal Mikdad, Türkiye'nin, İdlib'den "derhal ve tamamen" çekilmesi ve bölgedeki "gruplara desteğini durdurması" gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin işgali ne kadar sürerse sürsün, ABD'nin, Irak ve Afganistan işgaliyle aynı akıbete uğrayacak" ifadelerini kullandı.

Mikdad, Türkiye'nin, şu anda Suriye'nin kuzeyinde sivillere yönelik "yeni yerleşim yerleri kurduğunu" ifade ederek, bunun BM ve uluslararası hukukta "kabul edilemez olduğunu" ve bir "savaş suçu" olduğunu öne sürdü.

Mikdad, ülkesinin, geçtiğimiz yıllarda Türkiye ile "iyi ilişkiler kurmaya yeltendiğini" belirterek, "2009-2010 arasında ilişkiler mükemmeldi ve ilişkilerimizi güçlendirmek için bazen çıkarlarımıza uymayan adımlar bile attık, fedakarlık yaptık" dedi.


SURİYELİLERE 'ÜLKENİZE GERİ DÖNÜN' ÇAĞRISI

Mikdad, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunun başlama noktalarına işaret ederek "Aramızdaki sorunlar, Türkiye'nin, Suriye'nin içişlerine müdahale etmesi ve dünyanın dört bir yanından Türkiye toprakları üzerinden Suriye'ye akın eden ve insanlarını öldürüp ülkemizin altyapısını tahrip eden IŞİD'li teröristleri desteklemesiyle başladı" dedi.

Mikdad ayrıca, yerinden edilen ve göç eden Suriyelilere seslenerek, ülkelerine "geri dönmeleri" için çağrıda bulundu.

BM GENEL KURULU'NDA DA TÜRKİYE'YE DEĞİNDİ

Faysal Mikdad, New York'taki BM Genel Kurulu'nun 77. oturumunda yaptığı konuşmada, Suriye'deki herhangi bir "yasadışı" askeri varlığın "koşulsuz" olarak sona ermesi gerektiğini söyledi.

Mikdad, "Suriye topraklarındaki herhangi bir yasadışı askeri varlık, uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi'ne aykırıdır, derhal ve koşulsuz olarak sona ermesi gerekir" dedi.

Mikdad, Rusya, İran ve Türkiye arasında gerçekleşen Astana görüşmelerine de destek verdiklerini belirterek, "Türkiye, Astana'daki yükümlülüklerine uymamaya devam ederse ne yazık ki tüm değerlendirme ve sonuçlar kağıt üzerinde kalacak" dedi.

'İŞGALCİLERE GÜVENMEYİN'

Mikdad, Suriye'de ABD desteğindeki YPG/PKK'lı teröristlere seslenerek, "Sponsorlarının ördüğü illüzyonların etkisi altında yaşayan ayrılıkçı milisler, yabancı işgalciye güvenmeyi bırakmalıdır. Anavatanının yanında olmayanın, bir vatanı da yoktur" ifadelerini kullandı.

Mikdad ayrıca, İsrail'in terör örgütü El Kaide ve IŞİD gibi örgütleri "desteklediğini" ileri sürerek, İsrail'in, Suriye topraklarında "barış ve güvenliği tehdit eden yeni saldırılar gerçekleştirmeye devam ettiğini" söyledi.
 

Anahtar Kelimeler:
ŞamSuriyeMülteci
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