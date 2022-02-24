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Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Rusya'nın Ukrayna'da çok sayıda şehri hedef alan kara, deniz ve hava saldırılarının ardından çatışmalar hızlanıyor. Azak Denizi'nde 2 rus kargo gemisi batırıldı

24 Şubat 2022 Perşembe 14:34
Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor

Savaş hızla yayılıyor | Çatışmalarda ölü sayısı artıyor


Rusya'dan Ukrayna'ya yönelik saldırılarında ilk 11 saat geçti. Ukrayna en az 50 askerinin öldüğünü, Odesa'ya yönelik füze saldırısında 18, diğer bölgelerde ise en az 6 yurttaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'İttifak halinde tüm üyelerimizi koruyacağız, buna kararlıyız, Rusya'ya karşı direnen Ukrayna askerlerine desteğimiz sürecek. Rusya bu saldırının maliyeti ödeyecek, Doğu kanadımızda 100 savaş uçağımız hazır" dedi.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.


Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden Kuzey Akım 2 Projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Türkiye ise Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yaptığı ilk resmi açıklamada Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir" dedi.

Öte yandan Rusya merkezli Tass haber ajansı, Azak Denizi üzerindeki iki Rus sivil kargo gemisinin Ukrayna füzeleri tarafından vurulduğunu açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanı, Ukrayna'dan yaralıların gelmesi ihtimaline karşı ülkedeki hastanelerde hazırlık yapıldığını söyledi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: Ukrayna tarafının yardım talebini ve boğazların kapatılması talebini, Dışişleri Bakanlığı'na Türk tarafına ilettim. Türk tarafı, kararını vererek iletecektir. Montrö antlaşmasının 9.'uncu maddesi devreye koyulmalıdır.

Rus saldırıları devam ederken NATO tarafından yapılan açıklamada, "Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık" denildi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin "Korkunç saldırıyı kınıyoruz" açıklaması yapıldı.

Sabah saatlerinde açıklama yapan Ukrayna ordusu, 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 uçağın ise düşürüldüğü duyurdu.

Ukrayna Demiryolları ise, Doğu Ukrayna ve Güney Odessa bölgesinden tahliye seferlerinin olacağını açıkladı.

Bu arada Ukrayna'da tahliye için bekleyen Türk vatandaşları için Ankara'nın tiplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yavuz Selim Kıran, "Ukrayna’dan tahliyeler üzerinde çalışıyoruz, vatandaşlarımız olduğu yerde kalsın" açıklamasını yaptı. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ve öğrenci arkadaşlarımız; Bakanlık açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz. Tüm iletişim kanallarından sizlerle temas halinde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 17:56
Anahtar Kelimeler:
NATORusyaUkraynaOdesa
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