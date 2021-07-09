Şili Cumhuriyeti Büyükelçisi İstanbul’a ilk resmi ziyaretini yaptı

Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İstanbul’a ilk resmi ziyaretini yaptı

Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, Ziyaret kapsamında; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamlarında ziyaret eden Büyükelçi, Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu Batu Aksoy ile de bir araya geldi.

Normalleşme süreciyle birlikte görüşmelerine başlayan Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, 5-7 Temmuz 2021 tarihlerinde ilk resmi İstanbul ziyaretini gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamlarında ziyaret eden Büyükelçi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da görüştü.

Kültür, ekonomi ve turizm iş birliği fırsatları görüşüldü

Şili Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu ve Aksoy Holding CEO & Başkan Yardımcısı Batu Aksoy ve ProChile İstanbul Ticaret Direktörü Özge Tüysüzoğlu’nun ziyaretlerin bir bölümünde Büyükelçi’ye eşlik ettiği programda; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Polar Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Burcu Özsoy, Türk Hava Yolları (THY) CEO'su Bilal Ekşi, THY Uluslararası İlişkiler ve İttifaklar Kıdemli Başkan Yardımcısı Özlem Salihoğlu ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan ile de bir araya gelindi.

Türkiye ve Şili Cumhuriyeti ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi, kültür, ekonomi, turizm iş birliği fırsatlarının konuşulduğu görüşmelerde, pandemi gündeminin yanı sıra Türkiye ve Şili Cumhuriyeti’nin geçmişe dayanan dostluğu ve ticari ilişkilerine de değinildi. Büyükelçi Rodrigo E. Arcos Castro, görüşmelerde başlatılan temasın sürdürüleceği mesajlarını verdi.

“Kültürel ve ticari dostluğumuzu güçlendirmek için üzerime düşeni yapacağım”

Türkiye’nin pandemiye karşı verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirten Şili Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos Castro, “Şili ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluk ve ticari ilişkileri bulunuyor. Şili 30 Ocak 1926 tarihli Dostluk Antlaşması ile Latin Amerika’da Türkiye’yi tanıyan ilk ülke olmuştur. Ankara'daki Şili Cumhuriyeti Büyükelçiliği 80. yılında olmasının yanısıra Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması olan Latin Amerika'daki tek ülkedir. Türkiye 2020 yılında Şili’ye 310 milyon dolarlık ihracat yaparken, Şili’den 229 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu kültürel ve ticari dostluğumuzu daha da güçlendirmek ve geleceğe taşımak adına ülkemizin temsilcisi olarak üzerime düşeni yapacağım” dedi.