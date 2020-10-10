Sürgün'deki Doğu Türkistan'dan Azerbaycan'a destek

Türkiye Kamu-Sen ve Türk-Eğitim Sen İstanbul Başkanı Remzi Özmen’in öncülüğünde İstanbul’da kahvaltıda bir araya gelen STK temsilcileri, bildiri yayınlayarak kardeş Azerbaycan halkının yanında olduklarını açıkladılar.

Basın açıklamasına destek veren Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti adına hükümet sözcüsü Yusuf Yusufoğlu beraberindeki iki milletvekili ile katılarak, diasporadaki Doğu Türkistanlı gençlerin izin verildiği takdirde Karabağ cephesinde savaşmaya hazır olduklarını beyan etti.



Yayınlanan bildiride; Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve derhal kabul edilmeli Ermenistan bu topraklardan çekilmelidir. Barışı ve uluslar arası hukuku tehdit eden Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınıyor ve Ermenistan’dan derhal terörist devlet olma hüviyetinden kurtularak hukuk devleti olmasını talep ediyor, saldırıları durdurmasını ve Birleşik Milletler Teşkilatının dört kararına uyarak Azerbaycan topraklarını terk etmesini istiyoruz. Ayrıca bölgede uluslararası hukuk kurallarının yerine getirilmesini talep ediyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin topaklarını korumak için yaptığı mücadelesinin yanındayız ve her zaman da yanında olacağımızı tüm Dünyaya ilan ediyoruz”! Toplantı sırasında Prof. İbrahim Öztek ve Remzi Özmen, cephede savaşan Muharip Gaziler Başkanı Emin Hesenli ve komutanlarla telefonla konuşarak,Türkiye'den selam gönderdi ve zafer diledi.