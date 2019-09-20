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Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış

Arabistan diken üstünde. En büyük petrol tesisleri drone ve füzeli saldırılarla ağır yara aldı. Arabistan'ı hava ve füze saldırılarına karşı koruma güvencesi veren, Türkiye'ye satılmayan Patriot füze bataryaları yeni bir tartışmanın odağında.

Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış

Arabistan diken üstünde. En büyük petrol tesisleri drone ve füzeli saldırılarla ağır yara aldı. Arabistan'ı hava ve füze saldırılarına karşı koruma güvencesi veren, Türkiye'ye satılmayan Patriot füze bataryaları yeni bir tartışmanın odağında.

20 Eylül 2019 Cuma 02:36
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış

Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış


Ortadoğu'yu barut fıçısına çeviren, Amerikan silah tüccarlarına satış rekorları kırdıran ABD yönetimi, son Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıda, ağır yara aldı. Zira, Suudi Arabistan'ı koruyan ünlü hava savunma sistemi Patriot'lar, Aramco petrol tesislerine yönelik saldırı sırasında derin uykuda yakalandı. Patrit füze bataryalarının görmediği, ya da görmezden geldiği saldırının maliyeti sadece Suud krallığına değil petrol ithal eden ülkelere yüksek oldu. Peki ABD Patriot bataryaları drone ya da füzelerle yapılan saldırıyı görmedi mi? Yoksa görmezden mi geldi?

Suudi Arabistan'ın ABD'den yüz milyarlarca dolarlık silah sistemleri almasına rağmen petrol tesislerini koruyamaması, Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri ve radarlarıyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Sputnik bugün bu konuda önemli bir haberi okurlarıyla paylaştı. Türkiye'de düzenlenen üçlü zirve sonrasında Aramco'ya yönelik saldırı sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in Riyat yönetimine çağrıs boşuna değil. Arabistan'ın en önemli petrol tesisleri ağır yara alırken, ABD yapımı Patriot füze sistemlerinin hiç bir işe yaramadığı ortaya çıkmış oldu. Milyarlarca dolar para ödenerek satın alınan Patriot füzelerinin, son hava saldırısında işe yaramaması Rus uzmanların da gündeminde.

Rus askeri uzman Korotçenko, Amerikan Patriot sistemleri tarafından korunan Suudi Arabistan'daki petrol rafinelerine düzenlenen saldırının Patriot'ların itibarına büyük bir darbe vurduğunu ve ABD'nin rezil olduğunu söyledi.


Sputnik'e verdiği demeçte Patriot'ların durumunu yorumlayan Rusya Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, "Suudi Arabistan'daki olay, Patriot'lara için büyük bir itibar kaybı yaşattı. Pompeo'nun açıklaması, ABD'nin rezil olduğu gerçeğini gizleme girişimi" dedi.
Patriot'ların Suriye'deki Rus muadili Tor-M2 sistemlerinin Hmeymim Hava Üssü'nü İHA saldırılarına karşı emin bir şekilde koruduğuna dikkat çeken Korotçenko, "Hava savunma sistemleri, her türlü hedefi garantili bir şekilde imha edebilmeli, zaten bunun için üretiliyorlar. İmha oranı, %100'e yakın olmalı" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, Patriot'ların parazitlere karşı düşük koruma ve yalnızca belirli açılarda ateşleme gibi bir dizi önemli dezavantajı bulunduğunu anlatarak, Rus hava savunma sistemlerinin avantajlarını şöyle sıraladı: "Rus sistemleri hedefleri 360 derece görüş açısıyla imha ediyor. Parazitlere karşı yüksek korumaya sahipler ve Amerikan yapımı sistemler 30-50 dakikada ateşlemeye hazır hale gelirken S-300 veya S-400'lerin sadece 5 dakikaya ihtiyacı var, Tor-M2 ise hedefleri intikal halindeyken bile vurabilir."
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi hava savunmasının alçak irtifa seyir füzelerini ya da insansız hava araçlarını (İHA) neden durduramadığına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur" savunmasını yapmıştı. Pompeo, bu türden saldırıların çok daha az başarılı olması gerektiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan savunmasında, her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD'li savunma teknolojisi firması Raytheon tarafından oluşturulan altı adet Patriot taburu bulunuyor.

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