Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit, Ekononizi yok ederiz

Ankara ile Washington arasında mesaj krizi. ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson krizinde kullandığı pespaye üsluba geri döndü. 'Dostum Erdoğan' mesajlarının hemen ardından 'Türk ekonomisini mahfederiz, geçmişte de mahfettiğim gibi' şeklinde Türkiye'yi tehdit eden ABD Başkanı Trump'un küstan sözlerine Ankara'dan tepkiler yükseliyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'den tehdit etti. Trump, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıkladı. Trump; Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise ülkesinin Suriye'de, IŞİD ile savaşmak için gerekenden daha uzun süre kaldığını söylemiş, bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirtmişti.



Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için tüm askeri hazırlıklarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam yaptıkları telefon görüşmenin ardından önce Beyaz Saray’dan ‘operasyona dahil olmayacağız’ açıklaması geldi.

Buna bağlı olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD birlikleri, Türkiye'nin düzenleyeceğini açıkladığı askeri operasyon öncesi bölgeden çekilmeye başladı. Bu açıklamanın ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajını yinelerken ABD Başkanı Trump ise Twitter’da çelişkili 2 farklı tonda tweetler paylaştı.

PİYASADA HAREKETLİ DAKİKALAR

Bugün öğle saatlerinde Trump önce bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirterek “Sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi" dedi.

Ardından Türkiye saati ile 18:40’de paylaştığı tweetlerde ise Trump adeta tehditler savurarak "Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye'nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!" şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından piyasalarda hareketli dakikalar yaşanırken dolar kuru yüzde 1.9’luk artışla 5.80 lirayı görürken Euro’da 6.40 seviyeleri gözlendi.

Trump, "Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100'ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD'nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD çok büyük!" ifadelerini kullandı.

İLK AÇIKLAMANIN TONU FARKLI

Donald Trump Twitter hesabından ogle saatlerinde yaptığı açıklamada ise ülkesinin Suriye'de IŞİD ile savaşmak için gerekenden daha uzun süre kaldığını söyledi. Trump, bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Trump; ABD'nin "IŞİD'i yüzde 100 yenilgiye uğrattığını" ancak özellikle Avrupa'dan gelen IŞİD militanlarını kıta ülkelerinin geri almak istemediğini kaydetti ve ülkesinin artık, ödediği yüksek bedele rağmen IŞİD militanlarını hapiste tutamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı, "Kürtler bizimle savaştı ama bunun için para ve ekipman desteği aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıl boyunca geciktirmeye çalıştım ama artık bizim için, çoğu aşiret mücadeleleri olan sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi" dedi.

İLK AÇIKLAMALARA GRAHAM TEPKİSİ

Trump’un gün içindeki ilk açıklamalarına kendi siyasi kanadından tepki gelmişti. ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askerlerini çekmeye başlamasını kastederek, "Bu planın uygulanması halinde, kararın geri alınması çağrısı yapan bir tasarıyı Senato'ya sunacağız. Cumhuriyetçilerin de Demokratlarında da tasarıya güçlü bir şekilde destek vermelerini bekliyorum" dedi. Açıklamasında "Basındaki haberler doğruysa felaket kapıda demektir" ifadelerini kullanan Graham, operasyonun Türkiye'nin ABD Kongresi'yle tüm ilişkilerini yok edeceği uyarısında bulundu.