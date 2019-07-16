Türk gemisine korsan saldırısı, 10 denizcimiz kaçırıldı

Tamamı Türk personelin görev yaptığı Paksoy-1 Gemisi Nijerya açıklarında silahlı korsanların baskınına uğradı. 10 gemici fidye için kaçırıldı.Kamerun'un Douala Limanı'ndan Fildişi sahili Abidjan Limanı'na boş olarak gitmekte olan Paksoy-1 isimli Türk yük gemisi korsanların hedefi oldu.

Dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Mürettebattan 10 Türk vatandaşı kaçırıldı. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Tamamı Türk vatandaşı olan 10 denizci korsanlar tarafından rehin alındı. Alınan ilk bilgilere göre yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Personelin serbest bırakılması için çalışmalar sürüyor.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Firma Kadıoğlu Denizcilik SAN. TİC: A.Ş'den konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kamerun'un Douala limanından / Fildişi sahili Abidjan limanına boş olarak gitmekte olan 8900 Dwt Türk bayraklı Paksoy-1 isimli yük gemimize yaklaşık olarak 02:58N - 004:40E mevkinde Nijerya Brass kıyısının 124 mil (230 kilometre) güneybatısında silahlı korsanlarca saldırıya uğramış, gemideki iletişim ve seyir cihazlarına zarar verilmiş ve tamamı Türk vatandaşı 10 denizci arkadaşımız korsanlar tarafından rehin alınmıştır.

İlk duyumlara göre yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Tüm personelimizin salimen serbest bırakılmaları için çalışmalarımız devam etmektedir. Konu hakkında daha detaylı bilgilere ulaştıkça sizlere ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kadıoğlu Denizcilik Genel Müdürü Numan Paksoy, "Geminin üzerine çıkıp personeli etkisiz hale gelmişler. Gemi hareket etmesin diye zarar vermişler büyük ihtimal. Kalanlar, güvenli bir yere devam etmişlerdir. Para için yapıyorlar bunu. Denizciler alıp, fidye alarak salıyorlar. Esas amaç fidye almak. Bugüne kadar personele zarar verme durumu yaşanmadı. 8 kişide yaralanma yok. Gemiden alınanlarda da, aldığımız bilgiye göre yaralanma, can kaybı yok. Yaklaşık Türkiye saatiyle pazar sabah erken saatlerden itibaren oldu. Pazar öğleden sonra bize intikal etti. Gemi Gana'ya yaklaşınca öğrenebiliriz ancak. Fidye isteği yok ama birkaç gün içinde olacağını tahmin ediyoruz."

