Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurusunda rekor artış

Ekonomik kriz, sosyal dengelerin hızla bozulması, işsizlik ve eşitsizliğin neden olduğu karamsar tablo, özellikle gençleri farklı ülkelerde yeni bir hayat kurma arayışına gitti. AB İltica Kurumu’nun bugün açıkladığı rapora göre, Türkiye’den Avrupa’ya iltica başvurularında ağustos ayında yaşanan büyük artış dikkat çekti. AB’ye iltica başvurusunda bulunanlar arasında Türkiye vatandaşları, Suriyeliler ve Afganların ardından üçüncü sırada yer aldı.



Avrupa Birliği (AB), son iltica rakamlarıyla ilgili yayınladığı raporda Türkiye'den iltica başvurularında büyük artış olduğunu açıkladı.

AB İltica Kurumu'nun bugün yayınladığı raporda, sadece ağustos ayında AB ülkelerinden iltica hakkı talep eden Türkiye vatandaşlarının sayısının 4600'ü bulduğu, bunun 2014'ten bu yana en yüksek aylık rakam olduğu bildirildi.

Rapora göre AB'ye iltica başvurusunda bulunanlar arasında Türkler, Suriyelilerin ve Afganların ardından üçüncü sırada yer aldı. İltica sayısındaki artışın 2015'te Avrupa'da yaşanan mülteci krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çeken AB, bu durumun Avrupa'da yeni bir göçmen krizinin göstergesi olabileceğini ve üye ülkelerin mevcut göç uygulamalarını altüst edebileceğini vurguladı.

Raporda, ağustosta 27 AB ülkesinin yanı sıra Norveç ve İsviçre'ye toplam 84.500 kişinin iltica talebinde bulunduğu aktarıldı. Savaşın sürdüğü Ukrayna'dan da 255 bin kişinin geçici koruma talep etmesiyle bir ayda toplam başvuru sayısı 1 milyona yaklaştı. AB, bunun temmuz ayına göre yüzde 16'lık bir artışa tekabül ettiğini kaydetti.

Raporda, bu yılın başından bu yana AB'ye iltica ve geçici koruma talebinde bulunanların sayısının 5 milyonu aştığına da dikkat çekildi. Öte yandan ağustosta iltica başvurusu yapanların yüzde 6'sının da aileleri olmadan Avrupa'ya giren çocuklar olduğu açıklandı.

TÜRKİYE, SURİYE VE AFGANİSTAN’I TAKİP ETTİ

Başvuranlar arasında ilk iki sırada 11 biner kişiyle Afganlar ve Suriyeliler yer aldı. 4600 kişiyle üçüncü sıraya yerleşen Türkiye vatandaşlarını Bangladeş, Fas, Pakistan, Tunus ve Gürcistan gibi ülkeler izledi.

Türkiye'den AB ülkelerine iltica başvurularında yaşanan yükseliş daha önce de basına yansımıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği 2016'dan sonra Türkiye'den artan başvuru sayısı 2019'da 26 bin 380'e ulaşmış, bu rakam pandemi koşullarının da etkisiyle 2020'de 16 bin 720'ye gerilemişti.

Türkiye'den iltica başvurularının sayısı 2021'de ise yüzde 47'lik artışla 24 bin 625'e yükselirken, söz konusu başvuruların yüzde 32'si Almanya'ya yapılmıştı.