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Türkiye için önemli uyarı | Suriye'den yeni göç dalgası gelebilir

Türkiye'de on milyondan fazla yabancı istilacının neden olduğu sorunlar ağırlaşarak devam ederken, yeni bir göçmen dalgası uyarısı geldi.

19 Aralık 2022 Pazartesi 18:18
Türkiye için önemli uyarı | Suriye'den yeni göç dalgası gelebilir


Türkiye için önemli uyarı | Suriye'den yeni göç dalgası gelebilir

Milyonlarca sığınmacının elini kolunu sallayarak doluştuğu Türkiye yeni göçmen dalgası riski ile karşı karşıya. BM yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'yi yeni bir göç dalgası vurabilir uyarısı geldi.

Geçen yıl Temmuz ayında sona ermesinin ardından, bir yıl daha uzatılması BMGK daimi üyesi Rusya tarafından reddedilen, Suriye'ye yönelik insani yardımların ülkeye ulaşmaması halinde, Türkiye'yi yeni bir göç dalgasının vurabileceği öne sürüldü.


Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesinde, Firas Kerem imzasıyla yayınlanan yazıda, Birleşmiş Milletler yardımlarının kesilmesi durumunda Türkiye'yi hedef alan yeni bir göç dalgasının başlayabileceği öne sürüldü.

Haberde bu durum şu sözlerle ifade edildi:

"Suriyeli aktivistler ve yerel insani yardım kuruluşları, Suriye’de yerinden edilen kişilerin zor hayat şartları, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar yaşadığı bir ortamda, İdlib’in kuzeyinde ve Türkiye-Suriye sınırı yakınında yer alan 1430’dan fazla çadırda yaşayan yarım milyonun üzerinde yerinden edilmiş Suriyeliye yapılan Birleşmiş Milletler (BM) sınır ötesi yardım mekanizmasının durdurulması ihtimaline ve olası sonuçlarına karşı uyardı. BM sınır ötesi yardım mekanizmasının süresi 10 Ocak 2023’te sona erecek"

Haberde, söz konusu yardımların ulaşmaması halinde "Türkiye'ye yönelik yeni bir göç akınının başlayacağı" ifade edildi.

NE OLMUŞTU

Geçen yıl Temmuz ayında sona eren BM yardım programı, bir yıl daha uzatılmak üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) götürülmüş, ancak daimi üyelerden Rusya tarafından veto edilmişti. Suriye hükümetinin, BMGK onayı olmadığı takdirde yapılan yardımları kabul etmediği bildirildi.

BMGK geçici üyeleri İrlanda ve Norveç tarafından hazırlanan teklif Rusya tarafından veto edilince, 15 üye ülke diplomatları yeni bir uzlaşı için görüşmelere başladı.

Anahtar Kelimeler:
GöçmenSığınmacı
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