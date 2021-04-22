Türkiye, İsrail Enerji Bakanı'nı zirveye davet etti





Türkiye'nin Mısır'dan sonra İsrail ile de ilişkilerini normalleştirme adımları ilk kez bakan düzeyine çekiliyor.

İsrail Kanal1 Televizyonu haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuda ilk adımı attı. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'i, Türkiye'de düzenlenecek zirveye davet edildiği açıklandı.

İsrail'li gazeteci Amichai Stein'e açıklamalarda bulunan Steinitz davetten oldukça memnun olduğunu söyledi.

İsrail basını, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini güçlendirmek istediği yorumlarını yaparken iki ülke arasında istihbarat düzeyinde görüşmelerin devam ettiği yorumlarını yaptı.

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin son yıllarda alt düzeyde seyrettiğini söyleyen diplomatik kaynaklar "Doğu Akdeniz'de devam eden enerji diplomasisinde Türkiye bölge ülkeleri ile yeni bir iletişim kanalı kurabilir" yorumunu yapıyor.

KONFERANS HAZİRAN AYINDA ANTALYA'DA YAPILACAK

Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'an himayesinde yapılacak olan Eluslararası Enerji Konferansı'na İsrail'in dışında hangi ülkelerin davet edildiği, kimlerin katılmayı kabul ettiği henüz netlik kazanmadı. İsrail basını Ankara'nın davetini 2018 yılından bu yana en üst düzey görüşme için yeni bir başlangıcın ilk adımı olarak degerlendiriliyor. (Rafael Sadi)