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Türkiye mülteciler için Avrupa kapısını açtı

28 Şubat 2020 Cuma 00:49
Türkiye mülteciler için Avrupa kapısını açtı


Türkiye mülteciler için Avrupa kapısını açtı


Suriye'de Türk askerine kurulan alçak komplonun ardından Ankara, Türkiye'de güçlükle tuttuğu mülteciler için deniz ve kara geçiş kapılarını açıldığı iddia edildi. Türkiye ile AB arasında 2013 yılında imzalanan Geri Kabul Anlaşması için Brüksel hep ayak sürümüştü.


Sadece Suriye'den gelen 4 milyon 650 bin geçici koruma altındaki kişilen statüsündekiler başta olmak üzere, Afganistan, Pakistan, Irak ve Afrika ülkelerinden gelen sayıları 6 milyona yaklaşan mülteci için Ankara'nın kritik kararı.
Deniz'den ve karadan Avrupa'ya geçmek isteyen mülteciler için konulan kısıtlamanın kaldırıldığı iddia edildi. Bu konuda Ankara'dan resmi bir açıklama yok. Yabancı haber ajanslarında yer alan bilginin ardından İstanbul başta olmak üzere yabancı uyruklu kişilerin geçişine konulan sınırlama kaldırıldı. Denizden AB ülkelerine, Karadan Bulgaristan ve Yunanistan'a geçmek isteyenlere Türk güvenlik güçleri mani olmayacak. 

GERİ KABUL ANLAŞMASI İPTAL Mİ?

Göçmenlerin Türkiye'de tutulması karşılığında AB ile imzalanan anlaşma maddelerine AB uymamı, son 7 yılda Türkiye üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmesine rağmen Brüksel'den bu konuda olumlu gelişme görülmemişti. 

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması Vize Serbestisi Diyaloğunun başlamasına paralel olarak 16 Aralık 2013 tarihinde imzalandı. AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın temel hedefi mütekabiliyet çerçevesinde, her bir tarafın diğer tarafın topraklarına giriş, topraklarında bulunma ya da ikamet etme koşullarını yerine getirmeyen kişilerin hızlı ve sistemli bir şekilde geri kabulüne ilişkin usulleri belirlemektir. Bu anlaşma bir tarafın topraklarından diğer tarafın topraklarına doğrudan giriş yapan ya da bu topraklarda kalan hem AB üye ülkeleri ile Türk vatandaşlarının geri kabulüne hem de üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız kişiler dâhil olmak üzere diğer tüm kişilere ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

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