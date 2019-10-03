Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
102784
ALTIN
275.631
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0328
EURO
6.2557

Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor

Türkiye'nin parasını yıllardır peşin peşin ödediği halde, teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları hangara çekiliyor. 

Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor

Türkiye'nin parasını yıllardır peşin peşin ödediği halde, teslim edilmeyen F-35 savaş uçakları hangara çekiliyor. 

03 Ekim 2019 Perşembe 20:30
Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor

Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler hangara çekiliyor


Terör örgütü PKK'nın silah tedarikçiliğine soyunan, Suriye'nin büyük bölümünü terör örgütleriyle birlikte işgal eden ABD'den Türkiye'ye F-35 mesajı. Yarım asırlık müttefikine, parasını ödediği halde teslim etmediği F-35 savaş uçaklarını hangarlara çekmeye başlayan ABD, Ankara'nın bu uçakları alabileceği mesajını veriyor. 
'Gösterip-vermeyen' ABD yönetimi, Ankara'yı, Fırat'ın doğusuna muhtemel bir operasyonu engellemek, son dönemde 100 milyar dolarlık ticaret, yeni hava savunma sistemleri paketi satışı ve F-35 ortak üretimine geri dönüş gibi bazı tekliflerde bulunmuştu. 


Türk Hava Kuvvetleri için Lockheed Martin'in Forth Worth/Teksas tesislerinde üretimi tamamlanan 5 numaralı F-35 savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Amerikalı pilotlar tarafından yapılan ilk uçuşun ardından testlerin tamamlanması ile F-35, diğer Türk uçaklarının da bulunduğu Arizona'daki Luke Hava Üssü'ne götürülecek.

Türkiye'nin hava savunma sistemi olarak Rusya'dan S-400 füzelerini teslim almaya başlamasıyla birlikte ABD, F-35 programında Türkiye'nin üyeliğini dondurdu. Üretildikten sonra Türkiye´ye ABD´de teslim edilen Luke Hava Üssü'ndeki F-35'ler uçuştan çekilirken, eğitim programı için Arizona'da bulunan Türk pilot ve bakım ekibi de geri döndü.


GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Son dönemde tekrar hızlanan ABD-Türkiye görüşmelerinde ana konulardan biri de F-35 ve Patriot sistemleri oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül'de ABD'de verdiği röportajda Türkiye'nin F-35'te müşteri değil ortak olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Kaldı ki F-35'lerin bazı parçalarını Türkiye'de üretiyoruz. Bunun yanında şu anda Türkiye'ye verilmesinden vazgeçilen her uçak için bu sistemin kaybı 7 milyon dolardır" dedi.

KASIMDA TESLİM EDİLECEKTİ

Plana göre Türkiye'ye ilk iki uçak kasım ayında teslim edilecek ve Malatya Erhaç'ta konuşlanacaktı. Türkiye toplam 100 adet F-35 almayı planlıyordu.

Türkiye Rusya arasında savaş uçağı görüşmeleri başladı
Türkiye Rusya arasında savaş uçağı görüşmeleri başladı
ABD'nin F-35 ambargosuna karşı Ankara'dan SU-35 atağı
ABD'nin F-35 ambargosuna karşı Ankara'dan SU-35 atağı
ABD F-35 yaptırımlarından kimler etkilenecek?
ABD F-35 yaptırımlarından kimler etkilenecek?
Pentagon Türkiye'nin F-35 programı askıya alındığını duyurdu
Pentagon Türkiye'nin F-35 programı askıya alındığını duyurdu
F-35'in en kritik parçası Çin'de yapılmış
F-35'in en kritik parçası Çin'de yapılmış
F-35 uçaklarına Türkiye'de tatbikat yasağı
F-35 uçaklarına Türkiye'de tatbikat yasağı
Türk Pilotlarının F-35 eğitimi askıya alındı
Türk Pilotlarının F-35 eğitimi askıya alındı
S-400 korkusu Amerika'yı kilitledi | Pentagon çamura yatacak
S-400 korkusu Amerika'yı kilitledi | Pentagon çamura yatacak
Anahtar Kelimeler:
F-35S-400PatriotTürkiyeAnkaraABDPKKF-35 Savaş UçaklarıLuke Hava Üssü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Özgür Suriye Ordusu, Milli Ordu oldu
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Dünyanın konuştuğu siyah panter çalındı
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Suriye ordusu, misket bombası atan İHA düşürdü
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
Amerikalı pilotların korkulu rüyası S-400 için özel tatbikat
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
UFO'lar varmış | ABD ordusu resmen kabul etti
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış
Suud Aramco'yu, Amerikan Patriot füzeleri koruyamamış
Kıbrıs Türk hükümeti Maraş için bastırıyor
Kıbrıs Türk hükümeti Maraş için bastırıyor
Fransa, Suriye Zirvesi'ni kapmak için bastırıyor
Fransa, Suriye Zirvesi'ni kapmak için bastırıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort