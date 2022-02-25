Ukrayna'da son durum | Rus işgaline karşı direniş sürüyor



Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ikinci gününde, Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, Rus birliklerinin çoğunun ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı. Ülkesinde can kaybından Rus işgal güçlerini sorumlu tutan Zelenski, Ukrayna'nın yalnız bırakıldığını söyledi. Öte yandan sosyal medyada düşürülen Rus savaş uçağı ile esir alınan çok sayıda Rus askerinin görüntüleri yayınlanıyor.

Bu arada Rusya'da savaş karşıtı protestolar gece yarısına kadar sürdü. Protesto gösterilerine katılan 1.400'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Sivil evlere ateş açan Rus savaş uçağı görüntüleri, saldırılar sırasında insanlık suçu işlendiğini kanıtlar nitelikte

Ülkenin en batısında yer alan Lviv'de ise sabah erken saatlerde uyarı sirenleri çalındı. Halk sığınaklara koştu.



Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenski, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" ifadesini kullandı.

#Kyiv civarı Gostomelde şiddetli çatışmalar devam ediyor pic.twitter.com/z6uOuI5KxX — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 25, 2022

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenski, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar" ifadesine yer verdi.

Zelenski, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun" ifadesini kullandı.

YALNIZ BIRAKILDIK

Zelenski, Rusya'ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak?" dedi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısında 25 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

08.56: Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.

8.25: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, ancak birliklerinin çoğunun ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi. Öte yandan Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını ifade etti.

06.38: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutlara roket düşmesi sonucu hasar aldığını belirtirken, 3 sivilin yaralandığını açıkladı

06.30: Ukrayna, Kiev'e saldıran bir Rus hava taşıtının vurulduğunu duyurdu. Uçağın düşerken binaya çarptığı belirtildi.

04.20: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu

01.50: Zelenskiy, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun ülkenin neredeyse tamamını korumayı başardığını bildirdi.

