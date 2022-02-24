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Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki ülkenin doğu, batı ve kuzey kesimlerinde yayılmaya başladı. Ukrayna, Türkiye'nin Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nı rus gemilerine kapatmasını talep etti.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:16
Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın

Ukrayna resmen talep etti | Boğazları kapatın


Ukrayna, Rus işgalini durdurabilmek için tüm dünyadan yardım isterken, Türkiye'nin de boğazları kapatmasını talep etti. 
Dünyanın yakından izlediği Rusya-Ukrayna krizi askeri müdahaleye dönüştü. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, "Çanakkale Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" dedi.

Büyükelçi Vasiliy Bodnar, düzenlediği basın toplantısında 'Rusya ile savaş halinde olduklarını' söyledi. Türkiye'den yardım beklediklerini kaydeden Bodnar, “Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nın kapatılmasıyla ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik" dedi.

Bodnar, "Aynı zamanda Rus tarafına bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz. Rus iş insanlarının hisselerine el konulmasını ve buradan para kazanılmamasının sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Büyükelçi açıklamasında, "Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi. Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerinin kesilmesi kararı alındı" ifadelerini kullandı.

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi boğazların kontrolünü Türkiye'ye bırakıyor. Sözleşme Ankara'ya hangi savaş gemilerinin boğazdan geçebileceğine karar verme ve kendisine tehdit olarak görmesi ya da bir savaş çıkması durumunda da boğazları yabancı gemilere kapatma yetkisini tanıyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
UkraynaBoğazlar
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