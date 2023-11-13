Ukrayna, Türk Akım boru hattını hedef almış

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma yeniden şiddetlenirken, geçtiğimiz yıl, Kiev yönetiminin Türkiye'ye gaz akışı sağlayan Türk Akım'ı hedef aldığı iddia ediliyor. ABD gazetesi The Washington Post, Ukrayna'nın 2022'de TürkAkım boru hattını hedef alacağına dair ABD'ye rapor verdiğini yazdı.



ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Hollanda istihbaratının, Ukrayna'nın Türk Akım boru hattına saldırmayı planladığını ve saldırının raporunu 2022 yılında ABD'ye sunduğunu belirtiğini öne sürdü.

The Washington Post'ta yer alan habere göre, Hollanda askeri istihbaratı (MIVD), 2022'nin haziran ayında ABD'yi Kuzey Akım boru hattına Ukrayna tarafından yapılacak bir saldırı konusunda uyardı.

MIVD tarafından paylaşılan raporda, Rusya'dan Türkiye'ye Karadeniz üzerinden gaz taşıyan Türk Akımı boru hattını hedef alacağını ancak CIA'in Ukrayna ordusuna bir aracı kullanarak bu operasyona karşı olduklarını bildirdiği yer aldı.

SALDIRI İDDİASI'NI İLK PUTİN DUYURMUŞTU

ABD saldırının iptal edildiğine inansa da üç ay sonra Kuzey Akım'da, arkasında kimin olduğu hala bilinmese de Ukrayna'nın olduğundan şüphelenilen bir sabotaj gerçekleşti. Raporu yayınlayanoperasyonun neden gerçekleşmediğinin bilinmediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2022 Ekim'de ülkesinin güvenlik servislerinin Türk Akım'a karşı bir Ukrayna saldırı girişimini engellediğini söylemişti.

The Washington Post'a konuşan Ukraynalı ve Avrupalı yetkililere göre Kuzey Akım sabotajında Ukrayna istihbaratı ile derin bağlantıları olan yüksek rütbeli Ukraynalı asker Roman Çervinski merkezi bir rol oynadı.

Kaynaklara göre Kurmay Albay Çervinski, saldırının koordinatörü olarak sahte kimliklerle bir tekne kiralayan altı kişilik ekine destek sağladı.

26 Eylül 2022'de üç patlama, Baltık Denizi altından Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında büyük sızıntılara neden oldu. Saldırıdan sonra 4 bağlantıdan sadece 1'i çalışır halde kaldı.

Kaynaklara göre, Çervinski emir-komuta zincirinden bağımsız hareket etmedi ve saldırıları kendisi planlamadı. Habere göre Çervinski üst düzey Ukraynalı yetkililerden emir alıyordu; onlar da en üst düzey Ukraynalı askeri yetkili General Valeri Zalujni'ye rapor veriyordu.