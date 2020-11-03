Viyana'da terör saldırısı | Yaralılara Türk boksör yardım etti | 7 ölü var



Avrupa'da terör saldırıları Fransa'nın ardından Avusturya'ya sıçradı. Teröristler Başkent Viyana'da aralarında bir ibadethanenin de bulunduğu bölgede silahlı saldırı düzenledi. Saldırı görüntüleri sırasında Türkçe konuşmalar duyulması üzerine sosyal medyada ortaya atılan 'Saldırganlar Türk' iddiası kısa süre sonra netleşti. Saldırıda yaralanan polis memuru ile sivillere yardım eden iki Türk vatandaşı sporcunun seslerinin görüntülere yansıdığı belirlendi. İki Türk sporcudan birinin adı Mikail Özen.

Terör saldırısı sırasında duyulan Türkçe seslerin kaynağı belli oldu. Saldırıda yaralanan polis ve sivillere yardım eden Türk vatandaşının boksör olduğu belirlendi. Mikail Özen, sosyal medya hesabından olayla ilgili olarak kısa bir viedo paylaşarak, yanlış anlamanın önüne geçti.

Gelen ilk çelişkili bilgiler Viyana Polisi'nin yaptığı açıklamalara rağmen netleşmedi. Bir polis memuru olmak üzere en az 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sırasında en az 15 kişinin yaralandığı duyuruldu. Viyana'da 6 ayrı noktada eş zamanlı olarak düzenlenen saldırılar sırasında bir teröristin üzerindeki bombayı patlatarak öldüğü, bir başka saldırganın ise polis tarafından vurularak ölderildiği bildiriliyor.

İlk videoda Türkçe konuşan kişiler olayın failleri değiller. Her ikisi de, polis memurlarına ve bir kadına yardım eden Viyanalı Türk boksörler.???????? #wienpic.twitter.com/2dni5G1rj8 — Selâmi Haktan (@slmhktn) November 2, 2020

Terör saldırısı haberinin ardından Viyana sakinleri sokak ve caddeleri tamamen boşalttı. Polisin sık sık yaptığı 'Sokağa çıkmayın' çağrısına şehir sakinlerinin yoğun olarak uyarken, eğlence mekanları önünde polisin operasyonunu izleyen kalabalık gruplar dikkat çekiyor. Viyana polisi çatışmaların yaşandığı caddelerde önlem alırken sık sık silah sesleri duyuluyor.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da bu ülkede bulunan tüm Türk vatandaşlarının evlerinden çıkmamasını, bulundukları yerden ayrılmamasını ve Viyana polisinin açıklamalarını takip etmelerini istedi. Büyükelçi Ozan Ceyhun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Viyana'da yaşayan vatandaşlarımız lütfen evinizde kalın" çağrısında bulundu.

HEDEF SİNAGOG MU?

Ellerinde uzun namlulu silahlarla Viyana'da sivillere ve polis ekiplerine ateş açan teröristlerin hedef ayrımı yapmadan saldırı düzenlediği bildiliyor.

Polis ile teröristler arasındaki çatışmanın bir sinagog yakınlarında yaşanması üzerine Viyana polisi, 'Saldırganların hedefi hakkında net bilgi' yok açılmasında bulundu.

Teröristlerin kimliği ve uyruğu konusunda sosyal medyada yapılan provakatif yorumlar yer alıyor. Bir çatışma sırasında Türkçe konuşmalar duyduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcılarına vatandaşlar da tepki gösterdi. Seslerin teröristlerden mi, yoksa çatışmayı izleyenlerden mi geldiği henüz net değil.

Terör eylemi olduğu kanaatindeyiz

Avusturya İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırının bir terör eylemi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, saldırının biden fazla kişiyle, farklı noktalardan koordineli bir biçimde gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Saldırının hedefinde sinagogun olduğu henüz söylenemez

Avusturya Yahudi Topluluğu lideri Oskar Deutsch, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şu anda sinagogun hedeflerden biri olup olmadığı söylenemez. Ancak kesin olan şey, hem Seitenstettengasse'deki sinagogun hem de aynı adresteki ofis binasının, ilk ateş edildiği sırada kapalı olduğu" dedi.

MACRON; KİMLERLE UĞRAŞTIĞIMIZI GÖRÜN

Terör saldırısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron yayınladığı mesajda "Bizim kimlerle uğraştığımızı görmeniz gerekiyor" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: “Fransa'dan sonra dost bir ülke saldırıya uğradı. Bu bizim Avrupa'mız. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz”