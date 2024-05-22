Yas ilan edenler utansın | İran Türk bayrağı koyamadı





Türkiye sınır komşusu İran Cumhurbaşkanı Reisi ile birlikte Dışişleri Bakanı ile beraber helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer yetkililer için bir günlük yas ilan ederken, Tahran yönetimi 80'e yakın ülkenin bayrağını Cumhurbaşkanlığı sitesine koyarak teşekkür etti.

Ülkenin Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde feci kazanın ardından İran'la beraber yas ilan eden iki ülkenin bayrağına yer vermemesi dikkat çekti. Türk bayrağı ile Azerbaycan bayraklarına yer vermeyen Tahran yönetimin iki yüzlü çirkin tavrını fark edenlerin tepkisine neden oldu. Türk düşmanlığı ile uluslararası arenada yer alan ülkelerin bayraklarına öncelik veren İran, komşuları Türkiye ve Azerbaycan'a nefret duygusunu en acı günlerinde bile ortaya koyması gözlerden kaçmadı.

CENAZESİ KALDIRILDI

Binlerce insanı idama gönderen kararların altında imzası bulunan Reisi'nin cenazesi ise bugün kaldırıldı. İran halkı, başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin dört bir yanından, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer mesai arkadaşlarının cenazesine akın etti. Cenaze namazını, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Şehir merkezinde, Reisi'nin portrelerine sarılarak yas tutan kalabalık erken saatlerden itibaren Tahran Üniversitesi çevresinde toplanmaya başladı. Cenaze namazını ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Üst düzey yetkililer tarafından kuşatılan Hamaney, aralarında kazada yaşamını yitiren Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahyan'ın da bulunduğu cenazelerin başında dualar okudu.