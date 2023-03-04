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Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi

Yunanistan'dan tren kazasında ölen makinist için Türkiye'ye iletilen talebe Ankara'nın olumlu yanıt verileceği ifade ediliyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 17:43
Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi

Yunanistan'da tren kazası | Türkiye'den cenaze izni istendi

Komşumuz Yunanistan'da meydana gelen feci kazasının ardından ilan edilen yas sona ererken, Atina yönetimi hayatını kaybeden bir yurttaşının babası konusunda Ankara'dan özel talepte bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, tren kazasında hayatını kaybeden makinistin cenaze törenine katılması için Türkiye’de cezaevinde bulunan babası hakkında geçici izin verilmesi konusunda devreye girdi.

Yunanistan'ın Larissa kenti yakınlarında 1 Mart gecesi yaşanan tren kazasında hayatını kaybedenlerden biri olan 28 yaşındaki makinist Nikos Nalbantis’in babasının, Türkiye’de işlediği bir suçtan dolayı tutuklu olduğu öğrenildi. Cezaevindeki babanın, oğlunun cenaze törenine katılması için geçici izin başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İzin talebi konusunda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın da devreye girerek Edirne’de tutuklu bulunan baba için Edirne’deki Yunanistan Konsolosluğu ve Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Yunan basınında, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının "insani nedenlerle özel izin" talebiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığına bildirimde bulunduğu kaydedildi.

Başkent Atina’dan Selanik’e 352 kişiyi taşıyan yolcu treni; Larissa kenti yakınlarında aynı hat üzerinden gelen yük treni ile kafa kafaya çarpışmış, yolcu trenine ait 2 vagon çarpışmanın şiddeti ile tamamen ezilmişti. Olayda 57 kişi hayatını kaybetmiş, 56 yolcunun ise kayıp olduğu açıklanmıştı. Yaralanan 38 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.
 

Son Güncelleme: 04.03.2023 18:02
Anahtar Kelimeler:
YunanistanTren Kazası
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