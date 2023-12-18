Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

AB'nden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Türk vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerinin uyguladığı katı vize rejiminin sona ermesi için yeni bir süreç başlıyor.

18 Aralık 2023 Pazartesi 15:43
AB'nden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı






AB'nden Türk vatandaşlarına vize kolaylığı


AB ülkelerinin Türk Vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamalarının yumuşatılması için yeni sürecin başladığı bildiriliyor. Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar, bazı öncelikli grupların belirlendiğini ve gelecek yıl sürecin hızlanmasını beklediklerini aktardı.

Türk vatandaslarının Avrupa Birliği ülkeleriyle yaşadığı vize sorununun çözümü için Ankara adımlarına hız verdi.

Diplomatik kaynaklar, öncelikli grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem AB kurumları ile hem de AB ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli gruplar olarak belirlendigine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.

Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı.

ANKARA RAPORUN AB ZİRVESİNDE ELE ALINMAMASINA TEPKİLİ

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde ele alınmamasına da tepki gösterdi.

Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi, Türkiye - AB iliskilerinde önemli bir ilk adım olacagını belirtti. "Tüm ab kurumlarinin bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" ifadesi kullanıldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI

AB yetkililerine Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiğini vurgulayan kaynaklar "Teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını bunun için ve konseyin komisyona yetki vermesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:
VizeAB ülkeleriVizelerSchengen Vizesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünyayı güneş fırtınası vuracak | İnternet kesilebilir
Dünyayı güneş fırtınası vuracak | İnternet kesilebilir
Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı
Ankara ağırdan almıştı | NATO'nun İsveç ısrarı
Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu
Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu
İngiliz aileye 18 yıllık doğalgaz faturası şoku
İngiliz aileye 18 yıllık doğalgaz faturası şoku
İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu
İsrail katliamları devam ederken gazeteciler hedef oldu
Eski ABD'li subaydan İsrail için TSK uyarısı
Eski ABD'li subaydan İsrail için TSK uyarısı
Almanya, yabancı işçi için dil şartını kaldırıyor
Almanya, yabancı işçi için dil şartını kaldırıyor
Alman gazetesi, Filistinli göstericilere 'Barbar' dedi
Alman gazetesi, Filistinli göstericilere 'Barbar' dedi
Türkiye, 24 yıl sonra NATO Barış Gücü Komutasını devraldı
Türkiye, 24 yıl sonra NATO Barış Gücü Komutasını devraldı
Ankara - Şam arasında 'Normalleşme' açıklamaları artıyor
Ankara - Şam arasında 'Normalleşme' açıklamaları artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim