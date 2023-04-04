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ABD eski Başkanı Trump gözaltında

Tarihte ilk kez bir ABD eski başkanı gözaltına alındı. Trump hakkında açılan ceza davasında Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesi yapmakla suçlandı.

04 Nisan 2023 Salı 21:32
ABD eski Başkanı Trump gözaltında

ABD eski Başkanı Trump gözaltında


Dünya yeniden ABD eski Başkanı Donald Trump'ı konuşuyor. Hakkında ceza davası açılan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme salonuna gözaltına alınarak giriş yaptı. Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkmak üzere Manhattan Ceza Mahkemesi’ne geldi.

Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla dolmuştu.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, Florida’daki malikanesinden dün New York’a ifade vermek için özel uçağı ile gelmişti.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30'dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

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