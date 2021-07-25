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Afganistan'da Taliban'dan kaçışlar sürüyor

Taliban’ın tehdit ve saldırısı altındaki kentlerde yüzlerce kişi başka şehirlere göç etmeye başladı. Türk kökenli aileler kendi imkanları ile yurtlarını terk ediyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 23:31
Afganistan'da Taliban'dan kaçışlar sürüyor

Afganistan'da Taliban'dan kaçışlar sürüyor

Afganistan’da Taliban’dan kaçışlar sürüyor. Taliban’ın saldırısı ve tehdidi altındaki Faryap ili merkezi Meymene şehrinde yüzlerce aile daha güvenli bir yaşam için evlerini terk ederek başka şehirlere, sınıra yakın bölgelere göç etmeye başladı.  Taliban içinde El-Kaide tarzı hareket eden aşırı unsurların tehdit ve tacizlerinden kendilerini korumaya çalışan halkın evlerini terk etmeye mecbur bırakıldıkları gelen haberler arasında. 


Taliban askerlerinin özellikle Meymene şehrinde kendi ideolojilerini benimsemeyen Türkmen ve Özbeklerin evlerini terk etmeye mecbur bırakıldıkları söyleniyor. Evlerini terk etmeye zorlanan insanların göç ettikleri bölgelerde ev kiralamaya dahi paraları olmadığından, bunların gelişigüzel kamplarda, araç içlerinde yaşamaya çalıştıkları görülüyor. Taliban tehdidinden evlerini terk ederek başka bölgelere göç etmek zorunda kalan özellikle genç kızlarını korumak isteyen ailelerin ise kaçakçılara 2 ila 3 bin dolar para verdikleri belirtiliyor.

Meymene kentinin dört bir taraftan kuşatıldığını, artık kaçacak kapının da kalmadığını belirten Avrasya Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz; “Boşaltılan evlere ve arazilere Pakistan’dan getirilen Taliban’a mensup Peştun ve Pakistanlı ailelerin yerleştirilmek istendiğini, bu şekilde bölgenin nüfus yapısının değiştirilmeye çalışıldığını; Şıbırgan kentinin de Meymene gibi kuşatılmak üzere olduğunu” söylüyor.
 

Son Güncelleme: 26.07.2021 08:53
Anahtar Kelimeler:
TalibanAfganistan
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